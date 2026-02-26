Samsung Galaxy S26 Ultra-da titandan niyə imtina etdiyini açıqladı

Samsung yeni flaqmanı Galaxy S26 Ultra modelində bir sıra texnoloji yeniliklər təqdim etsə də, istifadəçilərin diqqətini çəkən əsas dəyişikliklərdən biri titan çərçivədən imtina olunması oldu. Məsələ ilə bağlı jurnalistlərin sorğusuna cavab verən şirkət qərarın arxasında duran səbəbi açıqlayıb.
Samsung-un rəsmi bəyanatına görə, Galaxy seriyasında material seçimi hər zaman möhkəmlik, istifadə rahatlığı və dizayn arasında balans yaratmaq məqsədi daşıyır. Şirkət bildirib ki, Galaxy S26 Ultra hazırlanarkən əsas hədəf S Ultra seriyasının ən nazik modelini yaratmaq və eyni zamanda yüksək dayanıqlıq standartlarını qorumaq olub. Bu səbəbdən gücləndirilmiş alüminium optimal seçim hesab edilib.
Başqa sözlə, istehsalçıya görə alüminium həm möhkəmlik, həm də yüngüllük baxımından daha balanslı nəticə verib. Bununla belə, texnologiya mediası qərarın arxasında əlavə səbəblərin də ola biləcəyini düşünür.
Titan materialının daha bahalı olması istehsal xərclərini artırırdı və ondan imtina cihazın maya dəyərini azaltmağa kömək etmiş ola bilər. Bundan əlavə, alüminium istiliyi daha effektiv yaydığı üçün güclü Snapdragon prosessorunun soyudulmasına müsbət təsir göstərə bilər.