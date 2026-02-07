NASA astronavtları Ayı iPhone ilə çəkəcəklər

ABŞ-ın Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar İdarəsi (NASA) tarixi qərar qəbul edib: qarşıdakı orbit və Ay missiyalarının iştirakçıları ilk dəfə rəsmi olaraq Apple iPhone smartfonları ilə təmin olunacaq. Bu cihazlar astronavtlar tərəfindən uçuşların sənədləşdirilməsi, eləcə də ailə üzvləri üçün şəxsi anların qeydə alınması məqsədilə istifadə olunacaq.
Hazırda seçim ən son iPhone modellərinin üzərində dayanıb, lakin gələcəkdə NASA digər istehsalçıların smartfonlarının da sertifikatlaşdırılmasını istisna etmir. Ənənəvi olaraq agentlik kosmosda kütləvi istehlak üçün nəzərdə tutulmuş elektronikanın istifadəsinə çox ehtiyatla yanaşırdı — bunun səbəbi yüksək etibarlılıq və təhlükəsizlik tələbləridir. Lakin bu addım yanaşmanın dəyişdiyini göstərir.
NASA-da qeyd edirlər ki, artıq prioritet mülki texnologiyaların sürətli tətbiqidir. Çünki müasir istehlakçı cihazları bir sıra göstəricilərə görə xüsusi aerokosmik avadanlıqlardan geri qalmır, bəzi hallarda isə onları üstələyir.