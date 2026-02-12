Lenovo объявила результаты за третий квартал 2025/26 финансового года

Lenovo Group Limited вместе со своими дочерними компаниями (далее «Группа») представила результаты за третий квартал 2025/26 финансового года, в которые продемонстрировали рекордную выручку, ускоренный рост прибыльности и расширение доходов от искусственного интеллекта (ИИ). Общая квартальная выручка Группы достигла исторического максимума — 22,2 млрд долл. США, увеличившись на 18% год к году. Выручка всех бизнес-групп показала двузначные темпы роста в годовом исчислении. Без учета неоперационных неденежных статей и единовременных доходов и расходов в третьем квартале 2024/25 и 2025/26 финансовых годов скорректированная чистая прибыль (прибыль, приходящаяся на долю акционеров, исчисляемая не по МСФО Гонконга) увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 589 млн долларов США, а скорректированная чистая прибыль выросла до 2,7%.

Результаты подтверждают способность Группы выполнять обещание по обеспечению двузначных темпов роста и устойчивой прибыльности, демонстрируя при этом умение эффективно управлять цикличностью за счёт инноваций, стимулирующих рост. Выбранная операционная модель позволяет компании проходить периоды волатильности. Искусственный интеллект стал ключевым драйвером многолетнего роста Группы: доходы, связанные с ИИ, увеличились на 72% в годовом сопоставлении и составили почти треть (32%) от совокупной выручки Группы. Этому способствовал высокий спрос на устройства, инфраструктуру, услуги и решения в области ИИ. Квартал характеризовался значительным ростом выручки, обусловленным укреплением лидирующих позиций на рынке ПК и умных устройств, рекордными объёмами и активациями смартфонов, а также исторически максимальной выручкой подразделений инфраструктурных (Infrastructure Solutions Group — ISG) и сервисных (Services and Solutions Group — SSG) решений.

Для удовлетворения многолетнего спроса на обучение ИИ и долгосрочного роста в области ИИ-инференса Группа провела стратегическую реструктуризацию бизнеса ISG, что привело к единовременным расходам на реструктуризацию в 3 кв. 2025/26 финансового года в размере 285 млн долл. США. По ожиданиям компании оптимизированная структура затрат, упрощённый продуктовый портфель и усиление организации продаж обеспечат ежегодный экономический эффект более 200 млн долл. США в течение последующих трёх лет и ускорят трансформацию инфраструктурного подразделения в направлении прибыльного и устойчивого роста.

Основные финансовые показатели:

Q3 FY 25/26 Млн долл. США Q3 FY 24/25 Млн долл. США Процент изменений Выручка Группы 22,204 18,796 18% Чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) 546 693 (21%) Скорректированная чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционарам – non-HKFRS) 589 435 36% Базовый доход на акцию (центов США) 4.44 5.66 (22%)

Intelligent Devices Group (IDG):

Общий рост выручки подразделения IDG составил 14% по сравнению с предыдущим годом и достиг 15,8 млрд долларов США, при этом компания сохранила лидирующие в отрасли показатели рентабельности.

Несмотря на дефицит компонентов в отрасли и рост затрат, бизнес по производству ПК и интеллектуальных устройств укрепил свою конкурентоспособность: выручка выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом, а объёмы поставок ПК опережают рынок на протяжении 10 кварталов подряд.

Доля Lenovo на рынке ПК за календарный год стала самой высокой в истории компании — 24,9%. Квартальная доля компании выросла на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,2%. Lenovo остается единственной компанией, доля которой когда-либо превысила отметку в 25% глобального рынка ПК.

Смартфоны Motorola достигли рекордных объемов продаж и активаций в этом квартале.

На Lenovo Tech World в рамках выставки CES в январе 2026 года были представлены ключевые устройства и инновации, в том числе новейшая линейка ПК Lenovo Aura Edition; ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist; Legion Go на SteamOS (8,8”, 2); motorola razr fold и motorola signature.

Также на Tech World компания представила собственную персональную систему искусственного интеллекта Qira, разработанную для работы на различных устройствах Lenovo и Motorola. Вывод данного решения на рынок демонстрирует стратегию Lenovo по использованию одного ИИ на нескольких устройствах. Lenovo Qira была удостоена одной из престижных наград «Best of CES», которая присуждается «самым вдохновляющим, прорывным технологическим продуктам, которые определят технологический ландшафт в этом году».

Infrastructure Solutions Group (ISG):

Выручка подразделения ISG выросла на 31% в годовом сопоставлении и достигла 5,2 млрд долл. США.

Сильная динамика по всем направлениям бизнеса была обеспечена рекордной выручкой от CSP благодаря расширению клиентской базы, трансформации корпоративного и SMB-сегментов, а также ускорению спроса на ИИ-серверы.

Выручка продажи ИИ-серверов продемонстрировала высокие двузначные темпы роста год к году, при этом объём потенциальных заказов (в pipeline) достиг 15,5 млрд долл. США.

Выручка от решений с жидкостным охлаждением Neptune увеличилась на 300% год к году благодаря более широкому внедрению технологий среди клиентов CSP, корпоративного сектора и SMB.

На Tech World Lenovo расширила своё преимущество в области гибридного ИИ, представив новые серверы для ИИ-инференса и Lenovo AI Cloud Gigafactory в партнёрстве с NVIDIA, что укрепляет сотрудничество и ускоряет масштабируемое внедрение гибридного ИИ в корпоративных, публичных облачных и AI-фабричных средах.

Solutions and Services Group (SSG):

Совокупная выручка подразделения SSG выросла на 18% год к году и достигла 2,7 млрд долл. США. Компания демонстрирует рост выручки в годовом сопоставлении вот уже 19‑й квартал подряд. Операционная маржа увеличилась на 2,1 п.п. год к году и превысила 22%.

Рост в ключевых вертикалях (производство, розничная торговля, спорт, транспорт и «умные» города) ускорился благодаря тому, что предприятия перешли от экспериментов с ИИ к его промышленному внедрению, чему способствовал технологичный, не требующий больших трудозатрат и ориентированный на ИИ портфель предложений Lenovo.

Структура выручки продолжила смещаться в сторону сегментов с высокими темпами роста. Managed Services и Project & Solutions в совокупности достигли почти 60% общей выручки SSG, отражая сервис‑ориентированный подход к гибридным ИИ‑средам.

TruScale DaaS и IaaS продемонстрировали ускорение роста в отчетном квартале, чему способствовали рабочие нагрузки GPU и ИИ, поскольку клиенты отдают предпочтение гибкости, масштабируемости и более быстрому окупаемости.

В таких областях, как услуги для цифрового рабочего места, гибридное облако, искусственный интеллект и устойчивое развитие, SSG растет в два раза быстрее, чем рынок, что позволяет компании устойчиво увеличивать выручку.

На выставке Tech World Lenovo объявила о следующем этапе реализации своей программы Lenovo Hybrid AI Advantage, представив Lenovo Agentic AI — корпоративное решение полного цикла для создания, развертывания и управления агентами искусственного интеллекта. Компания также анонсировала Lenovo xIQ — новый набор платформ для предоставления услуг ИИ, предназначенный для упрощения, ускорения и внедрения ИИ в масштабах всего предприятия. В совокупности эти инновации помогают клиентам создавать корпоративные супер-агенты, которые объединяют рабочие процессы, автоматизируют принятие решений и обеспечивают реальные операционные результаты.

Основные события корпоративного управления и ESG за отчетный квартал:

Тарек Алангари был назначен старшим вице-президентом Lenovo и президентом по Ближнему Востоку, Турции и Африке (регион МЕТА).

старшим вице-президентом Lenovo и президентом по Ближнему Востоку, Турции и Африке (регион МЕТА). Lenovo была признана лидером в области ESG, получив четвертый подряд рейтинг AAA от MSCI ESG, награду «Самая устойчивая организация» от HKICPA и рейтинг Double A Leadership в области изменения климата и безопасности водных ресурсов от CDP — единственной в мире независимой системы раскрытия информации об ESG-инициативах.