iOS 26 gözlənildiyi qədər populyar olmadı

Apple şirkəti son dörd ildə təqdim olunan iPhone modellərində ən yeni əməliyyat sisteminin yayılma statistikasını açıqlayıb. Rəqəmlər göstərir ki, yeni iOS versiyası istifadəçilər tərəfindən əvvəlki buraxılış qədər aktiv qəbul edilməyib.
iOS 26 beş ay əvvəl istifadəyə verilib. Hazırda şirkətin məlumatına görə, sistem son dörd ildə istehsal olunan iPhone-ların 74%-ində quraşdırılıb. Müqayisə üçün, eyni müddətdə iOS 18 və iOS 17 versiyalarının yayılma göstəricisi 76% təşkil etmişdi. Bütün uyğun cihazlar nəzərə alındıqda isə iOS 26-nın payı cəmi 66%-dir.
Profil media nümayəndələrinin fikrincə, yenilənmənin daha yavaş yayılmasının əsas səbəbi Liquid Glass adlı yeni dizayn konsepsiyasıdır. Jurnalistlər qeyd edir ki, bu dəfə şirkət funksionallıqdan çox vizual görünüşə fokuslanıb və nəticədə interfeys elementlərinin oxunaqlılığı və ümumi istifadə rahatlığı bir qədər zəifləyib.