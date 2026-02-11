Почему card-to-card перестает быть базовой моделью
Карточные переводы на протяжении многих лет оставались основным способом P2P-расчетов в Азербайджане. Однако такая модель строилась вокруг процессинговых систем международных платежных схем и была связана с комиссиями, задержками и клиринговыми циклами.
Система мгновенных платежей AÖS предлагает принципиально иной подход. Переводы осуществляются на уровне счетов, а расчеты между банками проходят мгновенно через единую платформу Центрального банка Азербайджана.
Государственная стратегия цифровых платежей
Переход к AÖS стал частью долгосрочной государственной политики по развитию безналичных расчетов. Еще в 2018 году была утверждена программа по расширению цифровых платежей, направленная на снижение доли наличных операций и повышение прозрачности экономики.
За несколько лет объем безналичных операций вырос кратно, однако следующим этапом стала оптимизация инфраструктуры и повышение скорости расчетов.
ISO 20022 как технологическая основа AÖS
Ключевым технологическим элементом системы стал международный стандарт ISO 20022, который позволяет передавать расширенные структурированные данные в каждом платеже.
Для банков это означает автоматизацию сверки, более эффективный AML/KYC-контроль и снижение операционных рисков. Для экономики в целом — переход к более зрелой цифровой платежной модели.
Как работает система мгновенных платежей
AÖS функционирует в режиме 24/7/365 без выходных и праздничных дней. Средства зачисляются в течение 5–20 секунд, а лимит одной операции достигает 40 000 AZN.
Такая скорость расчетов особенно важна для бизнеса, где оборот средств напрямую влияет на ликвидность.
Упрощенные идентификаторы и пользовательский опыт
Одним из ключевых преимуществ AÖS является отказ от сложных банковских реквизитов. Переводы можно осуществлять по номеру телефона, FIN-коду, VÖEN или адресу электронной почты.
Это делает процесс перевода интуитивно понятным и снижает вероятность ошибок.
AniPay и возможности для малого бизнеса
Интеграция QR-платежей в рамках AniPay позволяет предпринимателям принимать оплату без POS-терминалов. Практика показывает активное использование как статических, так и динамических QR-кодов.
Мгновенное зачисление средств и более низкие комиссии улучшают оборотный капитал малого бизнеса.
Изменение тарифной политики банков
Коммерческие банки постепенно пересматривают тарифы, снижая комиссии за внутренние переводы и стимулируя использование мгновенных платежей через бонусы и налоговые возвраты при оплате QR-кодами.
Государственные платежи без задержек
Интеграция AÖS с государственными платежными порталами позволяет оплачивать налоги и пошлины в режиме реального времени. Статус платежей обновляется мгновенно, что особенно важно для бизнеса.
Безопасность и новые риски
Мгновенность расчетов усиливает требования к безопасности. Все операции проходят по защищенным каналам, а банки обязаны осуществлять мониторинг транзакций в реальном времени.
При этом необратимость платежей требует повышения финансовой грамотности пользователей и внедрения дополнительных механизмов подтверждения операций.
Экономический эффект и перспективы
Сокращение времени расчетов увеличивает скорость обращения денег в экономике и повышает прозрачность финансовых потоков. Следующим этапом развития станет внедрение Open Banking и появление новых финтех-сервисов.
Вывод
AÖS формирует новую финансовую магистраль Азербайджана, постепенно вытесняя классические card-to-card переводы и создавая основу для дальнейшего развития цифровой экономики.