spot_img
16 февраля, 2026
spot_img
ДомойТехнологииПланшетыHonor MagicPad 4 anons olundu: güclü prosessor və 165 Hz ekran

Honor MagicPad 4 anons olundu: güclü prosessor və 165 Hz ekran

Honor yeni Android planşeti MagicPad 4 üçün rəsmi promo-materialları yayımlayıb. Paylaşılan şəkillər cihazın dizaynını nümayiş etdirməklə yanaşı, onun əsas texniki xüsusiyyətlərinə də işarə edir.

Tizerlərə əsasən, planşet yüksək ehtimalla 165 Hz yenilənmə tezliyinə malik ekranla təchiz olunacaq. Qurğunun Snapdragon 8 seriyasına aid çiplə işləyəcəyi bildirilir — insayderlər bunun Snapdragon 8 Gen 5 ola biləcəyini iddia edir.

Yeni modelin batareya tutumu ən azı 10 000 mAh olacaq ki, bu da uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulduğunu göstərir. Korpusun qalınlığı barədə isə hələlik rəsmi məlumat açıqlanmayıb.

Honor MagicPad 4 planşetinin təqdimatı 1 aprel 2026-cı il tarixində baş tutacaq. Şirkət cihazın qiyməti və tam texniki xüsusiyyətlərini hələ açıqlamayıb.

Предыдущая статья
Bloomberg: Apple iOS 27-də səhvləri aradan qaldırmağa fokuslanacaq
Следующая статья
Yaddaş çipi qıtlığı iPhone istehsalına və texnologiya bazarına zərbə vuracaq
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,820ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»