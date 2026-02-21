Google Chrome yeniləndi — bölünmüş səhifələr və daxili PDF redaktoru əlavə olundu

Google Chrome brauzeri 145-ci versiyaya qədər yenilənib və istifadə rahatlığını artıran iki mühüm funksiya əldə edib. Yeniliklər gündəlik iş prosesini daha sürətli və praktik etməyə yönəlib.
Yeni Split View rejimi bir vərəqi iki hissəyə bölməyə imkan verir. Məsələn, istifadəçi eyni anda YouTube videosuna baxa və paralel olaraq sənəd üzərində işləyə bilər. Bölünmüş vərəqi yuxarı paneldə ikiqat başlıq vasitəsilə tanımaq mümkündür. Rejimi aktivləşdirmək üçün ünvan sətrinin sol tərəfində yerləşən xüsusi ikonaya klik etmək kifayətdir.
Bundan əlavə, brauzerin daxili PDF Viewer aləti də yenilənib. Artıq PDF fayllarını birbaşa Google Diskə yükləmək və brauzerdən çıxmadan redaktə etmək mümkündür — qeydlər əlavə etmək, sənədi işarələmək və imza qoymaq funksiyaları dəstəklənir. Yeni imkanlardan istifadə etmək üçün PDF baxış menyusundakı xüsusi işarəni seçmək lazımdır.