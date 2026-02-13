Google Apple Vision Pro üçün rəsmi YouTube tətbiqini təqdim etdi

Google Apple Vision Pro cihazına uyğun rəsmi YouTube tətbiqini istifadəyə verib. Yeni tətbiq istifadəçilərə videoları nəhəng virtual ekranda, tam immersiya effekti ilə izləmək imkanı yaradır.
Tətbiq artıq App Store-da mövcuddur və platformadakı bütün məzmun növlərini dəstəkləyir — standart horizontal videolar, 360 dərəcə 3D videolar, VR180 formatı və şaquli YouTube Shorts videoları daxil olmaqla.
İstifadəçilər öz abunələrinə, pleylistlərinə, baxış tarixçəsinə və hesabları ilə bağlı digər funksiyalara birbaşa giriş əldə edirlər. Tətbiqin həcmi 180 MB-dır və 76-dan çox dili dəstəkləyir.Yeniliyin əsas üstünlüklərindən biri 8K UHD video dəstəyidir. Lakin bu funksiya yalnız ötən il təqdim olunan M5 çipli Vision Pro modellərində aktivdir. Tətbiqin işləməsi üçün isə visionOS 26 və ya daha yeni versiya tələb olunur.
Daha əvvəl Vision Pro istifadəçiləri YouTube-u Safari brauzeri və ya Juno kimi üçüncü tərəf tətbiqləri vasitəsilə izləyirdilər. İndi isə Google tərəfindən təqdim olunan rəsmi həll mövcuddur. Bununla belə, cihazda hələ də Netflix və Spotify kimi populyar xidmətlərin yerli tətbiqləri yoxdur.