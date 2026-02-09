Çində avtomobillərdə gizli qapı tutacaqları qadağan edildi

Çin avtomobillərdə gizli elektron qapı tutacaqlarının istifadəsini tam qadağan edən ilk ölkə olub. Yeni tələblər 1 yanvar 2027-ci ildən qüvvəyə minəcək və ölkə bazarında rəsmi şəkildə satılan bütün avtomobillərə şamil olunacaq.
Təsdiqlənmiş qaydalara əsasən, hər bir avtomobil qapısı elektronikadan asılı olmayan mexaniki xarici və daxili açma mexanizmi ilə təchiz edilməlidir. Normaların sərtləşdirilməsinə səbəb isə bir sıra qəzalar olub: həmin hadisələrdə enerji təchizatı sıradan çıxdığı üçün sərnişinlər avtomobildən çıxa bilməyiblər, çünki elektron kilidlər işləməyib.
Tənzimləyici qurumların xüsusi diqqətini Tesla və gizli və ya gövdəyə batırılmış tutacaqlardan geniş istifadə edən digər istehsalçıların modelləri cəlb edib. Araşdırmalar göstərib ki, tam enerji itkisi zamanı bu cür sistemlər işə düşməyə bilər, mexaniki fövqəladə açma qolları isə ya zəif işarələnir, ya da əksər istifadəçilərə tanış olmayan qeyri-standart hərəkətlər tələb edir.Yeni standartın hazırlanması bir ildən çox vaxt aparıb və bu prosesdə onlarla avtomobil istehsalçısı və sahə üzrə ekspertlər iştirak edib. Gözlənilir ki, Çinin bu qərarı təkcə daxili bazara deyil, qlobal avtomobil təhlükəsizliyi normalarına da təsir göstərəcək, şirkətləri gələcək elektromobillərin dizaynını və erqonomikasını yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur edəcək.