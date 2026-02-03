AnTuTu yanvar ayı üçün “qiymətinə görə ən yaxşı” smartfonları açıqladı

AnTuTu mobil bençmark komandasının mütəxəssisləri 2026-cı ilin yanvar ayı üzrə qiymət/performans nisbətinə görə ən sərfəli smartfonların reytinqini təqdim ediblər. Siyahı hazırlanarkən cihazların orta test nəticələri və real satış qiymətləri nəzərə alınıb ki, məhdud büdcəsi olan istifadəçilər üçün ən yaxşı seçimlər müəyyən edilsin.
999 yuanadək (təxmini 143 dollar)
Bu kateqoriyada lider iQOO Z10x olub. MediaTek Dimensity 7300 prosessoru sayəsində model öz qiymət sinfində ən yüksək performansı təklif edir.
İkinci yeri REDMI Note 15 (Snapdragon 6 Gen 3), üçüncü yeri isə OPPO K12s 5G (Snapdragon 6 Gen 4) tutub.
1999 yuanadək (təxmini 288 dollar)
Burada ilk üçlük demək olar ki, eyni səviyyədə nəticə göstərib:
-
REDMI Turbo 4 (Dimensity 8400 Ultra)
-
realme Neo7 Turbo (Dimensity 9400e)
-
iQOO Z10 Turbo+ (Dimensity 9400+)
Bu seqment orta səviyyə istifadəçilər üçün ən balanslı seçimlərdən hesab olunur.
2999 yuanadək (təxmini 432 dollar)
Kateqoriyanın qalibi OnePlus Ace 6 olub. Snapdragon 8 Elite flaqman prosessoru bu qiymətə maksimum güc təklif edir. Ardınca iQOO Neo10 Pro+ və realme Neo8 gəlir.
3999 yuanadək (təxmini 576 dollar)
Daha yüksək büdcə üçün AnTuTu realme GT8 Pro, Honor Win və REDMI K90 Pro Max modellərini tövsiyə edir. Hər üç smartfon Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformasına əsaslanır.
4000 yuandan (təxmini 576 dollardan) yuxarı
Bu seqmentdə ən sərfəli seçim RedMagic 11 Pro hesab olunur. Oyun yönümlü model Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru ilə maksimum performans təqdim edir. Siyahıda həmçinin Xiaomi 17, RedMagic 11 Pro+ və OPPO Find X9 yer alıb.