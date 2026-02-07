AnTuTu versiyasına görə yanvar ayının ən məhsuldar Apple cihazları açıqlanıb

AnTuTu bençmark platformasının analitikləri bu ilin yanvar ayı üzrə ən yüksək performans göstərən Apple cihazlarının yenilənmiş reytinqini dərc ediblər. Bu dəfə siyahının tamamı iPad planşetlərindən ibarət olub.
Birinci yeri M5 prosessorlu 11 düymlük iPad Pro 2025 tutub — cihaz 3 814 684 bal toplayıb. İkinci pillədə 13 düymlük iPad Pro 2025 (M5) yer alıb (3 754 763 bal). İlk üçlüyü isə 11 düymlük iPad Pro 2024 (M4) tamamlayır — 3 104 568 bal.
4–9-cu yerlər aşağıdakı modellər arasında bölüşdürülüb:
-
13 düymlük iPad Pro 2024 (M4)
-
13 düymlük iPad Air 2025 (M3)
-
11 düymlük iPad Air 2025 (M3)
-
12,9 düymlük iPad Pro 6 (M2)
-
13 düymlük iPad Air 2024 (M2)
-
11 düymlük iPad Air 2024 (M2)
Reytinqin sonuncu pilləsində isə M2 prosessorlu 11 düymlük iPad Pro 4 qərarlaşıb — 2 410 531 bal.