Xiaomi Tag trekeri beynəlxalq bazara çıxmağa hazırlaşır

Məşhur insayder Kasper Skşipek HyperOS-un sistem fayllarında Xiaomi Tag trekerinə dair qeydlər aşkar etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, yeni aksessuar əvvəlcə Çində satışa çıxarılacaq, daha sonra isə qlobal bazarda təqdim olunacaq. Bu strategiya Xiaomi üçün tamamilə adi haldır — şirkət yeni məhsulları ənənəvi olaraq əvvəl daxili bazarda sınaqdan keçirir.
Məlumata görə, Xiaomi Tag funksional baxımdan Samsung Galaxy SmartTag 2-yə bənzəyəcək və iki fərqli versiyada satışa çıxarılacaq. Modellərdən biri UWB (ultra-genişzolaqlı əlaqə) texnologiyasını dəstəkləyəcək və yaxın məsafədə obyektin yerini daha dəqiq müəyyən etməyə imkan verəcək. Digər versiya isə yalnız Bluetooth üzərindən çalışacaq. Hər iki variantın CR2032 batareyası ilə işləyəcəyi bildirilir.
İnsayder həmçinin cihazın mümkün dizaynını göstərən render də paylaşıb. Render texniki detalları tam açıqlamasa da, Xiaomi-nin bu trekerdə də sadə, minimal və praktik dizayn xəttinə sadiq qaldığını göstərir.
HyperOS kodlarında tapılan məlumatlar Xiaomi Tag-in istifadəsinin olduqca rahat olacağını göstərir. İstifadəçi qoruyucu korpusu çıxarıb trekeri smartfona yaxınlaşdırmaqla cihazı avtomatik sinxronlaşdıra biləcək. Bundan sonra obyektin xəritə üzərindən izlənməsi, itki barədə bildirişlərin alınması və təhlükəsizlik funksiyalarından istifadə mümkün olacaq.