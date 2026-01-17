spot_img
18 января, 2026
TikTok 15 ildən sonra iPhone 4-ü yenidən dəbə mindirdi

iPhone 4-ün təqdimatından 15 il sonra bu əfsanəvi model gözlənilmədən yenidən diqqət mərkəzinə düşüb. TikTok-da yeni trend#digicam heşteqinin populyarlaşması köhnə smartfonlara və kompakt kameralara marağı kəskin şəkildə artırıb.

Compare and Recycle resursunun məlumatına görə, iPhone 4-ə olan tələbat təxminən 1000% artıb. İstifadəçiləri əsasən aşağı keyfiyyətli görüntü, 5 meqapiksellik kamera və müasir smartfonlarda filtrsiz əldə edilməsi çətin olan xarakterik “analoq” effekt cəlb edir.

Lakin nostalgiya ilə yanaşı köhnə problemlər də geri qayıdır. Apple iPhone 4 üçün dəstəyi hələ 2014-cü ildə dayandırıb. Cihaz iOS 7.1.2 əməliyyat sistemi ilə işləyir və təhlükəsizlik yeniləmələri almır.

Kibertəhlükəsizlik mütəxəssisləri bu cür smartfonlardan maksimum dərəcədə izolyasiya olunmuş şəkildə istifadə etməyi tövsiyə edir. Apple ID-yə daxil olmaq, sosial şəbəkə və bank tətbiqlərini quraşdırmaq, eləcə də cihazı zərurət olmadan internetə qoşmaq məsləhət görülmür — bu, məlumat sızması riskini azalda bilər.

