spot_img
21 января, 2026
spot_img
ДомойТелекомСобытияSony передает производство телевизоров Bravia китайской компании TCL

Sony передает производство телевизоров Bravia китайской компании TCL

Sony Bravia

Компании Sony и TCL объявили о заключении соглашения по созданию совместного предприятия. В рамках сделки бизнес Sony по домашним развлечениям и звуку перейдет под управление новой структуры. TCL получит контрольный пакет акций (51%), а Sony сохранит за собой 49%. Это позволит китайской компании взять на себя полный цикл производства — от дизайна и разработки до логистики и продаж, в то время как Sony предоставит лицензию на бренд и свои фирменные технологии обработки изображения.

Несмотря на смену владельца, будущие устройства продолжат выходить под брендами Sony и Bravia. Для китайской компании это шанс закрепиться в премиум-сегменте, а для покупателей —появление более доступных телевизоров Bravia.

Генеральный директор Sony Кимио Маки заявил, что объединение двух компаний позволит «создать новую ценность для сегмента домашних решений, предоставляя еще более захватывающие аудио- и видеовпечатления пользователям по всему миру». В свою очередь, председатель совета директоров TCL Electronics Holdings Limited Ду Хуан отметил, что «стратегическое партнерство с Sony представляет собой уникальную возможность объединить сильные стороны Sony и TCL, создав мощную платформу для устойчивого роста».

Компании планируют окончательно согласовать обязательные условия к концу марта 2026 года. Ожидается, что совместное предприятие начнет свою деятельность в апреле 2027 года после получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Предыдущая статья
Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке
Следующая статья
OpenAI добавил в ChatGPT функцию прогнозирования возраста
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,826ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»