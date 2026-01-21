Sony передает производство телевизоров Bravia китайской компании TCL

Компании Sony и TCL объявили о заключении соглашения по созданию совместного предприятия. В рамках сделки бизнес Sony по домашним развлечениям и звуку перейдет под управление новой структуры. TCL получит контрольный пакет акций (51%), а Sony сохранит за собой 49%. Это позволит китайской компании взять на себя полный цикл производства — от дизайна и разработки до логистики и продаж, в то время как Sony предоставит лицензию на бренд и свои фирменные технологии обработки изображения.

Несмотря на смену владельца, будущие устройства продолжат выходить под брендами Sony и Bravia. Для китайской компании это шанс закрепиться в премиум-сегменте, а для покупателей —появление более доступных телевизоров Bravia.

Генеральный директор Sony Кимио Маки заявил, что объединение двух компаний позволит «создать новую ценность для сегмента домашних решений, предоставляя еще более захватывающие аудио- и видеовпечатления пользователям по всему миру». В свою очередь, председатель совета директоров TCL Electronics Holdings Limited Ду Хуан отметил, что «стратегическое партнерство с Sony представляет собой уникальную возможность объединить сильные стороны Sony и TCL, создав мощную платформу для устойчивого роста».

Компании планируют окончательно согласовать обязательные условия к концу марта 2026 года. Ожидается, что совместное предприятие начнет свою деятельность в апреле 2027 года после получения необходимых разрешений регулирующих органов.