Siri yerini Campos-a verir — Apple 2026-cı ildə ilk tamhüquqlu çat-botunu təqdim edəcək

Apple nəhayət ki, süni intellekt sahəsində böyük addım atmağa hazırlaşır. Şirkət Siri-ni köklü şəkildə yeniləyərək, onu Campos kod adı altında ilk tamhüquqlu İİ-çat-bota çevirməyi planlaşdırır. Yeni sistem iPhone və digər Apple cihazları üçün klassik səsli köməkçi anlayışını geridə qoyacaq.
Bloomberg-in tanınmış jurnalisti Mark Qurman yazır ki, Campos iPhone, iPad və Mac ekosisteminə dərindən inteqrasiya olunacaq və Siri-nin mövcud interfeysini tam əvəz edəcək. İstifadəçilər yeni çat-botla eyni qaydada — “Siri” səsli əmri ilə və ya cihazın yan düyməsini basılı saxlayaraq əlaqə qura biləcəklər.
Campos həm səsli, həm də mətn rejimini dəstəkləyəcək və funksionallıq baxımından ChatGPT və Google Gemini kimi sistemlərə yaxın imkanlar təqdim edəcək. Buraya tam formatlı dialoqların aparılması, konteksti anlama və mürəkkəb sorğulara cavab vermə daxildir. Bununla yanaşı, iOS 26.4 çərçivəsində təqdim olunacaq Siri yeniləməsi əsasən ekrandakı məzmunun analizi, internet axtarışı və şəxsi məlumatlarla işin təkmilləşdirilməsi ilə məhdudlaşacaq.
Əsl İİ-çat-bot isə bir qədər sonra istifadəyə veriləcək. Apple onu iyun ayında WWDC tədbirində təqdim etməyi və sentyabrda iOS 27, iPadOS 27 və macOS 27 ilə birlikdə istifadəyə buraxmağı planlaşdırır.
Qeyd edək ki, son illərdə Apple generativ süni intellekt sahəsində geri qalmaqda tənqid olunurdu. Campos isə şirkət üçün strateji dönüş nöqtəsi ola və OpenAI, Google və Microsoft kimi nəhəng rəqiblərlə rəqabətdə mövqeləri gücləndirə bilər.