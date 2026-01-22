Samsung yaddaşı məhsullarını kəskin bahalaşdırır: qiymətlər 80% arta bilər

Samsung-la əməkdaşlıq edən distribyutorlar yaddaş məhsullarının qiymətlərini sürətlə yüksəltməyə başlayıblar. Söhbət bütün kateqoriyalar üzrə eyni anda 80%-ə qədər bahalaşmadan gedə bilər. Şəbəkədə şirkətin səlahiyyətli tərəfdaşlarından birinə məxsus sənəd yayılıb və burada yeni qiymətlərin dərhal qüvvəyə mindiyi qeyd olunur.
Məlumatın mənbəyi kimi Samsung Device Solutions bölməsinin Gihyın şəhərində yerləşən kampusunda çalışan əməkdaş göstərilir. Bu mərkəz şirkətin yaddaş texnologiyalarının hazırlanması və istehsalı üzrə əsas nöqtə sayılır. Əgər sızan məlumatlar təsdiqlənərsə, qiymət artımı həm istehlakçı, həm də korporativ yaddaş həllərini əhatə edəcək.
Mövcud məlumatlara görə, Samsung 2026-cı ildə DRAM istehsalını cəmi 5% artırmağı planlaşdırır. Bu isə tələbin sürətlə artdığı bir dövrdə — xüsusilə AI-serverlər və HBM yaddaşına olan rekord maraq fonunda — bazarda ciddi gərginlik yaradır. Oxşar ehtiyatlı strategiyanı SK Hynix və Micron da tətbiq edir ki, bu da artıq qıtlıq və tədarük problemlərinə səbəb olub.
Vəziyyəti daha da ağırlaşdıran amil isə NAND yaddaş istehsalının azaldılması ehtimalıdır. İstehsalçılar DRAM-ı daha gəlirli istiqamət hesab etdikləri üçün resursları bu sahəyə yönəldirlər. TrendForce analitiklərinin qiymətləndirməsinə əsasən, yaddaş bazarının həcmi 2026-cı ildə 551,6 milyard dollar, 2027-ci ildə isə rekord 842,7 milyard dollar səviyyəsinə çatacaq — bu da cəmi bir il ərzində 50%-dən çox artım deməkdir.
Bütün bu göstəricilər bir məqama işarə edir: yaddaş qiymətlərinin yaxın gələcəkdə ucuzlaşmasını gözləmək real deyil — əksinə, bazarı daha da bahalı dövr gözləyir.