Samsung qiymət artımının qarşısını alır: Galaxy A57 Çin OLED ekranları ilə gələcək

Samsung-un “xalq smartfonları”nın bahalaşmayacağına dair ümidlər doğrulmağa başlayır. Daha əvvəl Galaxy A57 modelində Samsung-un öz ekranları əvəzinə Çin istehsalı OLED panellərdən istifadə ediləcəyi barədə şayiələr dolaşırdı və indi bu məlumat rəsmi mənbə ilə təsdiqlənib.
Business Korea nəşrinin yazdığına görə, Samsung qiymət artımını cilovlamaq üçün misli görünməmiş qərar qəbul edib: növbəti orta büdcəli Galaxy A57 modelində Samsung Display deyil, Çin şirkəti CSOT (China Star Optoelectronics Technology) tərəfindən istehsal olunan OLED displeylərdən istifadə olunacaq.
Nəşr vurğulayır ki, orta seqmentdə — xüsusilə də Galaxy A seriyasında — qiymətlərin artması Samsung üçün kritik nəticələrə səbəb ola bilər. Məhz bu seriya şirkətə Hindistan, Cənub-Şərqi Asiya və Latın Amerikası kimi əsas bazarlarda böyük satış həcmləri qazandırır. Bu regionlarda alıcılar qiymətə qarşı son dərəcə həssasdır.
Samsung üçün vəziyyət onsuz da mürəkkəbdir. Keçən il şirkət dünyanın ən böyük smartfon istehsalçısı titulunu Apple-a uduzub. Üstəlik, strateji bazarlarda mövqelər zəifləyir: məsələn, Vyetnamda Samsung-un bazar payı 31%-dən 28%-ə düşüb, eyni zamanda Xiaomi (23%) və Oppo (17%) paylarını artırıblar. Apple da fürsəti qaçırmayıb və üç ildən sonra ilk büdcə modeli olan iPhone 16e-ni təqdim edərək rəqabəti daha da kəskinləşdirib.
Daha ucuz CSOT OLED ekranlarının Galaxy A57 kimi kütləvi modeldə istifadəsi Samsung-a qiymətləri əvvəlki səviyyədə saxlamağa imkan verəcək. Bu addım Çin brendlərinin ekspansiyasını ləngitmək və itirilən bazar payını geri qaytarmaq üçün vacib hesab olunur.
Samsung-un əsas üstünlüyü isə hələ də əlindədir — şaquli inteqrasiya. Şirkət yaddaş çiplərini, kameraları və plataları öz daxilində istehsal edir. Bu da ona maya dəyərini çevik şəkildə idarə etmək imkanı verir — xarici tədarükçülərdən asılı olan rəqiblərdən fərqli olaraq.