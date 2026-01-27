spot_img
27 января, 2026
spot_img
ДомойТелекомСобытияОткройте счёт юридического лица без визита в банк с «SİMA KYC»!

Откройте счёт юридического лица без визита в банк с «SİMA KYC»!

SİMA KYC

Благодаря решению «Видеозвонок» от SİMA KYC процесс открытия счетов для юридических лиц в Yelo Bank был полностью цифровизирован.

Благодаря данной интеграции юридические лица получили возможность открывать бизнес-счета дистанционно — в полностью цифровом и безопасном формате, без необходимости посещения банка. Для этого пользователю необходимо завершить регистрацию на сайте Yelo Bank через платформу интернет-банкинга, после чего он переходит к этапу видеозвонка. На данном этапе проводится удалённая идентификация личности с использованием решения «Видеозвонок» от SİMA KYC. Процесс основан на биометрической технологии распознавания лица и включает проверку на «живость», что позволяет подтвердить личность пользователя и убедиться, что видеосеанс проходит в соответствии с установленными требованиями.

Необходимо отметить, что решение «Видеозвонок», представленное в рамках продукта SİMA KYC, было разработано с учетом потребностей банков и других финансовых организаций. Оно обеспечивает безопасный процесс видеосвязи между пользователями и финансовыми учреждениями, значительно упрощает процедуру дистанционного открытия счетов для новых пользователей и полностью соответствует требованиям Центрального банка Азербайджана.

Более подробную информацию о решении «Видеозвонок» можно получить на сайте www.sima.az или обратившись в контактный центр 157.

Предыдущая статья
“SİMA KYC” ilə hüquqi şəxs hesabını banka getmədən aç!
Следующая статья
Технологические гиганты мечтают разместить центры обработки данных в космосе
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,825ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»