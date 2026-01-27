Откройте счёт юридического лица без визита в банк с «SİMA KYC»!

Благодаря решению «Видеозвонок» от SİMA KYC процесс открытия счетов для юридических лиц в Yelo Bank был полностью цифровизирован.

Благодаря данной интеграции юридические лица получили возможность открывать бизнес-счета дистанционно — в полностью цифровом и безопасном формате, без необходимости посещения банка. Для этого пользователю необходимо завершить регистрацию на сайте Yelo Bank через платформу интернет-банкинга, после чего он переходит к этапу видеозвонка. На данном этапе проводится удалённая идентификация личности с использованием решения «Видеозвонок» от SİMA KYC. Процесс основан на биометрической технологии распознавания лица и включает проверку на «живость», что позволяет подтвердить личность пользователя и убедиться, что видеосеанс проходит в соответствии с установленными требованиями.

Необходимо отметить, что решение «Видеозвонок», представленное в рамках продукта SİMA KYC, было разработано с учетом потребностей банков и других финансовых организаций. Оно обеспечивает безопасный процесс видеосвязи между пользователями и финансовыми учреждениями, значительно упрощает процедуру дистанционного открытия счетов для новых пользователей и полностью соответствует требованиям Центрального банка Азербайджана.

Более подробную информацию о решении «Видеозвонок» можно получить на сайте www.sima.az или обратившись в контактный центр 157.