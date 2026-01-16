spot_img
17 января, 2026
spot_img
ДомойAVАкустические системыOpenAI ilk qulaqlığını hazırlayır: Sweetpea süni intellekt və ən müasir Samsung çipi...

OpenAI ilk qulaqlığını hazırlayır: Sweetpea süni intellekt və ən müasir Samsung çipi ilə gəlir

OpenAI yaxın vaxtlarda Sweetpea adlı tam naqilsiz qulaqlıq ilə bazara daxil ola bilər. Gözlənildiyi kimi, yeni cihazın əsas üstünlüyü süni intellektə əsaslanan funksiyalar olacaq.

Məlumatlara görə, Sweetpea qulaqlıqları bulud əsaslı İİ emalına ciddi şəkildə söykənəcək. Ehtimal olunur ki, əsas funksiyalardan biri ani tərcümə olacaq — oxşar həllər artıq bəzi rəqib qulaqlıqlarda istifadə edilib, lakin OpenAI bu sahədə daha irəli getməyi hədəfləyir.

Ən maraqlı detal isə cihazın daxilində istifadə olunacaq çiplə bağlıdır. Bildirilir ki, Sweetpea Samsung Exynos prosessoru ilə təchiz ediləcək. Hansı model olduğu dəqiq bilinməsə də, söhbət 2 nanometrlik texnoloji prosesdən gedir. Qeyd edək ki, bu səviyyədə çiplər hələlik heç bir smartfonda belə tətbiq olunmayıb, qulaqlıqlar üçün isə bu, tamamilə yeni mərhələ sayılır.

Sweetpea-nin nə vaxt təqdim ediləcəyi və onun OpenAI-nin ilk fiziki cihazı olub-olmayacağı hələlik açıqlanmır. Xatırladaq ki, şirkət paralel olaraq öz smartfonu və qələm formasında innovativ qurğu üzərində də çalışır.

Предыдущая статья
“SpaceX — xüsusi təyinatlı qüvvədir”: Mask şirkətinə niyə hamını götürmür
Следующая статья
Netflix Sony filmlərini “ələ keçirir”: platforma kinoteatrlardan sonra eksklüziv yayım hüququ aldı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,827ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»