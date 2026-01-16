OpenAI ilk qulaqlığını hazırlayır: Sweetpea süni intellekt və ən müasir Samsung çipi ilə gəlir

OpenAI yaxın vaxtlarda Sweetpea adlı tam naqilsiz qulaqlıq ilə bazara daxil ola bilər. Gözlənildiyi kimi, yeni cihazın əsas üstünlüyü süni intellektə əsaslanan funksiyalar olacaq.
Məlumatlara görə, Sweetpea qulaqlıqları bulud əsaslı İİ emalına ciddi şəkildə söykənəcək. Ehtimal olunur ki, əsas funksiyalardan biri ani tərcümə olacaq — oxşar həllər artıq bəzi rəqib qulaqlıqlarda istifadə edilib, lakin OpenAI bu sahədə daha irəli getməyi hədəfləyir.
Ən maraqlı detal isə cihazın daxilində istifadə olunacaq çiplə bağlıdır. Bildirilir ki, Sweetpea Samsung Exynos prosessoru ilə təchiz ediləcək. Hansı model olduğu dəqiq bilinməsə də, söhbət 2 nanometrlik texnoloji prosesdən gedir. Qeyd edək ki, bu səviyyədə çiplər hələlik heç bir smartfonda belə tətbiq olunmayıb, qulaqlıqlar üçün isə bu, tamamilə yeni mərhələ sayılır.
Sweetpea-nin nə vaxt təqdim ediləcəyi və onun OpenAI-nin ilk fiziki cihazı olub-olmayacağı hələlik açıqlanmır. Xatırladaq ki, şirkət paralel olaraq öz smartfonu və qələm formasında innovativ qurğu üzərində də çalışır.