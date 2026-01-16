OpenAI ChatGPT əsasında yeni İİ-tərcüməçisini işə saldı

OpenAI şirkəti ChatGPT Translate adlı ayrıca tərcümə xidmətini istifadəyə verib. Yeni alət şirkətin brend çat-botuna əsaslanır və adi tərcüməçilərdən fərqli olaraq daha interaktiv yanaşma təklif edir — istifadəçi tərcümənin üslubuna və təqdimat formasına birbaşa təsir göstərə bilir.
ChatGPT Translate-in interfeysi tanışdır: mətn üçün giriş və çıxış sahələri, dilin avtomatik tanınması və 28-dən çox dilin dəstəyi mövcuddur. Xidmətin əsas fərqi isə tərcümə edilmiş mətn üzərində əlavə işləmək imkanıdır. İnterfeysin aşağı hissəsində sürətli seçim düymələri yerləşir: mətni daha axıcı etmək, işgüzar üslubda tərtib etmək, uşaqlar üçün sadələşdirmək və ya akademik auditoriyaya uyğunlaşdırmaq. Seçilən istənilən variant istifadəçini hazır prompt ilə əsas ChatGPT-yə yönləndirir və nəticəni generativ İİ vasitəsilə daha detallı şəkildə tənzimləməyə imkan verir.
Hazırda xidmət test mərhələsindədir və funksionallığı xeyli məhduddur. Yalnız masaüstü brauzerlərdə mətn tərcüməsi dəstəklənir. Sənədlərin, veb-saytların, əlyazmaların və şəkillərin tərcüməsi hələlik mümkün deyil — baxmayaraq ki, belə bir funksiyanın planlaşdırıldığı bildirilir. Mobil brauzerlərdə isə mikrofon vasitəsilə səsli mətn daxil etmək mümkündür.
OpenAI bu xidmətlə tərcüməni kontekst və auditoriyaya uyğunlaşdırmağa fokuslanır ki, bu da ChatGPT Translate-i klassik tərcümə alətlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət kimi təqdim olunur.