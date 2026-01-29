OpenAI biometrik qeydiyyatla öz sosial şəbəkəsini yaratmağa hazırlaşır

OpenAI öz fəaliyyət dairəsini genişləndirmək və tamamilə yeni bir bazara daxil olmaq niyyətindədir. Şirkət öz sosial şəbəkəsi üzərində işləməyə başlayıb, lakin layihə hələlik ilkin mərhələdədir.
Konsepsiyanın əsas ideyası kifayət qədər qeyri-adidir: şəbəkəyə giriş yalnız biometrik məlumatlar vasitəsilə mümkün olacaq. OpenAI-nin fikrincə, bu yanaşma botların, saxta və təkrarlanan hesabların qarşısını almağa kömək edəcək və istifadəçilərə qarşı tərəfin real insan olduğuna əminlik verəcək.
Bununla belə, bu model istifadəçilərin biometrik məlumatlarının toplanması və saxlanmasına razılıq verməsini tələb edir ki, bu da məxfiliklə bağlı suallar doğurur.
Hazırda layihə üzərində təxminən 10 nəfərlik kiçik komanda çalışır. Bu isə sosial şəbəkənin yaxın zamanda istifadəyə verilməyəcəyini göstərir. Hələlik platformanın hansı formatda olacağı da bəlli deyil: məsələn, X və TikTok tamamilə fərqli konsepsiyalara malik olsalar da, hər ikisi sosial şəbəkə hesab olunur.
Qeyd edək ki, OpenAI son dövrlər təkcə süni intellekt alətləri ilə deyil, istifadəçi platformaları və ekosistem quruculuğu istiqamətində də fəal addımlar atır.