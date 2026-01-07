Hyundai səhmləri kəskin bahalaşdı — bazar Nvidia ilə mümkün ittifaqa inandı

Çərşənbə günü Hyundai Motor şirkətinin səhmləri 14,9% bahalaşaraq səhər ticarətində tarixi maksimumu yeniləyib və KOSPI indeksini açıq şəkildə geridə qoyub. Bu sıçrayışın əsas səbəbi şirkətin rəsmi açıqlamaları yox, bazarda Hyundai ilə Nvidia arasında daha dərin əməkdaşlıq gözləntiləri olub.
Kiwoom Securities şirkətinin analitiki Şin Yun-çhol bildirib ki, Las-Veqasda keçirilən CES sərgisində Hyundai-nin zavodlarında insanabənzər Atlas robotlarının tətbiqi ilə bağlı təqdimat bu qədər kəskin qiymət artımını təkbaşına izah etmir. Onun sözlərinə görə, Hyundai 2028-ci ilə qədər təxminən 30 min robot istehsal etməyi planlaşdırsa da, CES-də Atlas yalnız statik maket şəklində nümayiş etdirilib, real işlək model göstərilməyib.
Əsas hərəkətverici qüvvə isə investorların Hyundai Motor Group ilə Nvidia arasında mümkün tərəfdaşlığın genişlənməsi ilə bağlı gözləntiləri olub. Bazarda xüsusi maraq doğuran məqam Hyundai-nin sədri Eysun Çunq ilə Nvidia-nın baş direktoru Censen Huangın CES çərçivəsində keçirdiyi görüşdür. Analitiklərin fikrincə, bu əməkdaşlıq təkcə çip tədarükü ilə məhdudlaşmaya bilər və hətta Nvidia-nın Hyundai-nin törəmə şirkətlərinə investisiya yatırması ehtimalını da əhatə edə bilər.
Belə bir ssenari isə Hyundai konserninin və onun bölmələrinin səhmləri üçün əlavə artım potensialı vəd edir — bazar da məhz bu perspektivi artıq qiymətlərə daxil etməyə başlayıb.