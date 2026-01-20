Huawei MateBook Fold yenilənir: daha rahat istifadə üçün təkmilləşdirilmiş qatlanan ekran

BeijingDigitalMaster nəşrinin yaydığı məlumata görə, Huawei 2026-cı ilin ikinci rübündə qatlana bilən ekrana sahib MateBook Fold noutbukun yeni nəslini təqdim etməyə hazırlaşır. Yenilənmiş modelin əsas fərqi istifadə rahatlığını artırmaq məqsədi daşıyan təkmilləşdirilmiş elastik displey olacaq.
Məlumata əsasən, yeni qatlanan noutbukda ekranın tərəf nisbəti dəyişdiriləcək və əvvəlki MateBook Fold modeli ilə müqayisədə daha geniş format təklif olunacaq. Bu isə həm iş, həm də multimedia istifadəsi zamanı daha komfortlu təcrübə vəd edir.
Xatırladaq ki, mövcud MateBook Fold PC iki əsas ekran rejimi ilə seçilir: cihaz açıq vəziyyətdə 4:3 nisbətində, 18 düymlük geniş iş sahəsi təqdim edir, qatlandıqda isə 3:2 nisbətində, 13 düymlük ekranla gündəlik tapşırıqlar üçün daha tanış formata keçir.
İnsayderin bildirdiyinə görə, yeni nəsil MateBook Fold-un təqdimatı da əvvəlki modeldə olduğu kimi 2026-cı ilin ikinci rübünə planlaşdırılıb. Görünür, Huawei qatlanan kompüterlər seqmentində mövqeyini gücləndirmək və bu bazarı daha da inkişaf etdirmək niyyətindədir.