Google Project Genie-ə girişi açdı — mətnlə interaktiv dünyalar yaradan İİ

Google tədricən Project Genie adlı eksperimental süni intellekt alətinə giriş açmağa başlayıb. Bu texnologiya mətn təsviri əsasında idarə olunan, interaktiv virtual dünyalar yaratmağa imkan verir. Layihənin əsasında real vaxtda mühitin, fizikanın və istifadəçi hərəkətlərinə reaksiyanın simulyasiyasını həyata keçirən Genie 3 modeli dayanır.
Adi şəkil və ya video generatorlarından fərqli olaraq, Project Genie “canlı” bir mühit kimi işləyir. İstifadəçi əvvəlcə dünyanın təsvirini verir — stilini, miqyasını və hərəkət formasını (piyada, nəqliyyatla və ya uçuşla). Daha sonra kamera bucağını (birinci və ya üçüncü şəxs) və personajı seçir. Sistem ilkin eskizi Nano Banana Pro vasitəsilə yaradır və istifadəçiyə detalları düzəltmək imkanı verir — yalnız bundan sonra tam simulyasiya başlayır.
Yaradılan dünyalar maksimum 60 saniyəlik sessiyalar formatında işləyir. Generasiya 720p keyfiyyətində, saniyədə 20–24 kadr sürəti ilə həyata keçirilir. Ətraf mühit real vaxtda formalaşır — model personajın qarşısındakı məkanı “canlı şəkildə” qurur, obyektlər arasındakı fiziki qarşılıqlı təsirləri nəzərə alır. Kamera tam sərbəst tənzimlənir və sonda virtual gəzinti video fayl kimi yüklənə bilər.
Xüsusi maraq doğuran funksiyalardan biri də Remix Worlds adlanır. Bu imkan artıq mövcud olan dünyaları yenidən işləyərək onlara yeni ideyalar əlavə etməyə şərait yaradır. Bundan başqa, Google hazır dünyalardan ibarət qalereya və təsadüfi generator da təqdim edir. Şirkət eyni zamanda xəbərdarlıq edir ki, nəticələr hələlik mükəmməl olmaya bilər.
Hazırda Project Genie-nin demo versiyasına ABŞ-da yalnız Google AI Ultra abunəçiləri giriş əldə edə bilərlər.