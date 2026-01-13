spot_img
13 января, 2026
spot_img
ДомойТелекомСобытияФонд Возрождения Карабаха перевел свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

Фонд Возрождения Карабаха перевел свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

AzInTelecom

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики №718 «О создании Правительственного облака (G-cloud) и предоставлении облачных услуг».

В соответствии с данным Указом информационные системы и ресурсы Фонда возрождения Карабаха были переведены в «Правительственное облако».

Основные цифровые ресурсы Фонда размещены в Бакинском дата-центре ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. Со стороны AzInTelecom Фонду возрождения Карабаха были предоставлены облачные услуги Виртуальный сервер – IaaS (Infrastructure as a Service) и Резервное копирование – BaaS (Backup as a Service), что обеспечило высокую доступность критически важных систем учреждения.

Необходимо отметить, что ООО «AzInTelecom» является первой организацией в регионе Южного Кавказа, получившей сертификат TIER III, определяющий международные стандарты в сфере облачных услуг. В рамках проекта «Правительственное облако» осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в Основной дата-центр в Баку и Резервный дата-центр в Евлахе. В результате миграции сокращаются ИТ-расходы учреждений, информационные системы аккумулируются внутри страны в едином центре, обеспечивается повышенный уровень информационной безопасности и круглосуточный (24/7) мониторинг.

Предыдущая статья
Qarabağ Dirçəliş Fondu İT sistemlərini “Hökumət buludu”na köçürüb
Следующая статья
В Steam начался «Фестиваль детективов» со скидками до 90%
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,828ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»