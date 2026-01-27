spot_img
28 января, 2026
spot_img
Facebook, WhatsApp və Instagram-da pullu premium abunəliklər istifadəyə verilə bilər

Meta şirkəti Facebook, WhatsApp və Instagram platformalarında pullu premium abunəliklərin testinə başlamağı planlaşdırır. Bu barədə TechCrunch nəşri şirkətə yaxın mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Yeni abunəliklər istifadəçilərə eksklüziv funksiyalara çıxış, daha geniş məhsuldarlıq və yaradıcılıq imkanları, eləcə də süni intellekt əsaslı alətlərdən istifadə imkanı verəcək. Bununla belə, Meta vurğulayır ki, platformaların əsas funksiyaları əvvəlki kimi tamamilə pulsuz qalacaq.

Şirkət müxtəlif funksiyaları və abunə paketlərini sınaqdan keçirməyi planlaşdırır. Hər bir paket özünəməxsus imkanlar təqdim edəcək. Hazırda Facebook və WhatsApp üçün hansı pullu funksiyaların nəzərdə tutulduğu açıqlanmayıb.

Instagram-da isə premium istifadəçilər:

  • limitsiz sayda auditoriya siyahısı yarada biləcək,

  • onları izləməyən izləyicilərin siyahısını görə biləcək,

  • paylaşımları müəllifə “baxıldı” bildirişi getmədən izləyə biləcək.

Qeyd olunur ki, bu abunəliklər Meta Verified xidmətindən ayrıca şəkildə təqdim ediləcək.

Bundan əlavə, Meta süni intellekt funksiyalarına yönəlmiş ayrıca abunəlikləri də test etməyi planlaşdırır. Məsələn, hazırda pulsuz olan Vibes video generasiya alətinə gələcəkdə məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər. Tam funksionallıq isə yalnız pullu abunə vasitəsilə əlçatan olacaq.

