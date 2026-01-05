spot_img
6 января, 2026
Dünyanın ən nəhəng tikililərindən biri: SpaceX iki Gigabay kompleksi inşa edir

SpaceX şirkəti Starship kosmik gəmilərinin istehsalı və modernləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş nəhəng Gigabay komplekslərinin tikintisini sürətlə davam etdirir. Layihənin miqyasını əyani şəkildə göstərən yeni hava çəkilişləri RGV Aerial Photography kanalı tərəfindən paylaşılıb.

Kadrlardan göründüyü kimi, kompleksin ən hündür hissəsi sayılan mərkəzi divar hələ yekun hündürlüyünün yarısına belə çatmayıb. Bu fakt təkcə tikintinin erkən mərhələdə olduğunu deyil, həm də layihənin misilsiz ölçülərə malik olacağını açıq şəkildə nümayiş etdirir.

RGV Aerial Photography-nin məlumatına görə, hazırda iki Gigabay kompleksi paralel şəkildə inşa olunur. Onlardan biri Texas ştatındakı Starbase kosmodromunun ərazisində, digəri isə Florida ştatında, Roberts Road bölgəsində yerləşir.

SpaceX-in rəhbəri İlon Mask daha əvvəl bu layihə ilə bağlı iddialı açıqlama vermişdi:
“Bu, dünyanın ən böyük tikililərindən biri olacaq. Düşünürəm ki, bəzi göstəricilərinə görə, ümumiyyətlə dünyanın ən böyük binası hesab edilə bilər. Kompleks ildə 1000 ədəd Starship istehsalı üçün nəzərdə tutulub.”

Əgər planlar reallaşarsa, Gigabay təkcə SpaceX üçün deyil, bütün kosmik sənaye tarixində yeni bir mərhələ açacaq.

