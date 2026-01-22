Caviar qızıldan humanoid robot təqdim etdi: Unitree G1 “Ələddin” obrazında

Caviar şirkəti bu dəfə yalnız smartfonlarla kifayətlənməyib və olduqca qeyri-adi layihə təqdim edib — Unitree G1 humanoid robotunun lüks versiyası. “Ələddin” adlanan bu layihə Çin istehsalçısı Unitree Robotics-in seriyalı humanoidinin qızıl və qiymətli daşlarla bəzədilmiş eksklüziv interpretasiyasıdır.
Layihənin əsasında 130 sm boyunda, təxminən 35 kq çəkidə olan standart Unitree G1 dayanır. Robot 23 azadlıq dərəcəsinə malikdir, axıcı hərəkət edə, jestlər göstərə bilir və bir batareya ilə iki saata qədər işləyir. Texniki baxımdan cihazda heç bir dəyişiklik edilməyib — Caviar yalnız xarici dizayn və dekorativ elementlərə fokuslanıb.
“Ələddin”in dizaynı Şərq estetikasına açıq istinadlarla hazırlanıb. Korpus qızıl arabesk naxışlar, ornamental elementlər və qiymətli daş əlavələri ilə bəzədilir — bütün detallar sifarişçinin istəyinə uyğun formalaşdırılır. Vizual olaraq robot “Min bir gecə” nağıllarındakı dəbdəbəli geyimi xatırlatmalı, mexaniki platforma isə sadəcə bu obraz üçün baza rolunu oynamalıdır.
Layihə kütləvi istehsal üçün nəzərdə tutulmayıb: hər bir robot fərdi sifarişlə hazırlanır və yekun qiymət ayrıca hesablanır. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, belə bir humanoidin dəyəri 100 min dollara çata bilər.