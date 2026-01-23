spot_img
Blue Origin анонсировала спутниковую сеть TeraWave, рассчитанную на корпоративный сегмент

TeraWave

Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin анонсировала проект спутникового интернета TeraWave. В отличие от Starlink от SpaceX, проект не нацелен на массового пользователя и прямую конкуренцию в потребительском сегменте. Система предназначена для предприятий, которым критически необходима передача больших объемов данных с высокой пропускной способностью независимо от географического расположения. Речь идет о центрах обработки данных, промышленных объектах и удаленных узлах телекоммуникационной инфраструктуры. Blue Origin отмечает, что целевая аудитория проекта охватывает около 100 000 клиентов по всему миру. TeraWave предоставит стабильную связь в любой точке мира, включая труднодоступные регионы, где прокладка оптоволокна либо слишком дорогая, либо технически невозможна.

Архитектура будущей сети предусматривает развертывание двух орбитальных группировок: 5280 спутников на низкой околоземной орбите (LEO) и 128 аппаратов на средней (MEO). LEO-спутники будут использовать радиочастотные каналы и обеспечивать скорость до 144 Гбит/с для конечных пользователей, тогда как MEO-аппараты будут использовать исключительно оптические каналы с пропускной способностью до 6 Тбит/с. Особенностью системы станет применение межспутниковых лазерных каналов связи, которые объединят все аппараты в единую орбитальную сеть. Такой подход позволит сократить задержки в передаче данных и повысить общую производительность системы.

Развертывание спутниковой группировки TeraWave намечено на четвертый квартал 2027 года.

