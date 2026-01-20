spot_img
ASUS şayiələrə nöqtə qoydu: smartfon bazarını tərk etməyəcək

Son günlər internetdə ASUS-un smartfon istehsalını tamamilə dayandıracağı ilə bağlı söz-söhbətlər yayılmağa başlamışdı. Bu iddialar şirkət rəhbərliyinin də diqqətindən yayınmayıb və nəticədə ASUS mobil bölməsinin gələcəyi ilə bağlı rəsmi açıqlama verib.

Şirkət təsdiqləyib ki, 2026-cı ildə yeni smartfon modellərinin təqdimatı planlaşdırılmır. Lakin bu, ASUS-un mobil bazardan birdəfəlik getməsi demək deyil. Mobil bölmə fəaliyyətini davam etdirəcək: artıq satılmış cihazlara texniki dəstək göstəriləcək, həmçinin proqram təminatı yeniləmələri buraxılacaq. Eyni zamanda, şirkət il ərzində mobil bazardakı tendensiyaları yaxından izləyəcək.

Digitimes analitiklərinin sənaye daxilindəki mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə, bu cür resursların yenidən istiqamətləndirilməsi ASUS-a daha perspektivli sahələrə fokuslanmağa imkan verəcək. Xüsusilə də süni intellekt funksiyaları ilə təchiz olunan ağıllı eynəklər və digər innovativ elektronika istiqaməti prioritet kimi göstərilir.

Beləliklə, ASUS smartfon bazarı ilə vidalaşmır, sadəcə pauza verir — və bu pauza gələcəkdə tamamilə fərqli, daha iddialı məhsulların xəbərçisi ola bilər.

