ASUS nazik, amma güclü ROG Zephyrus (2026) noutbuklarını təqdim etdi

ASUS oyun noutbukları xəttini ROG Zephyrus G14 və ROG Zephyrus G16 modellərinin 2026-cı il üçün yenilənmiş versiyaları ilə genişləndirib. Demək olar ki, ofis noutbuklarını xatırladan ölçülərə baxmayaraq, hər iki model GeForce RTX 50 seriyasının flaqman videokartaları daxil olmaqla yüksək məhsuldarlığa malik “dəmir”lə təchiz edilib.
Yeni ASUS ROG Zephyrus G14 modeli 14 düymlük OLED ekran alıb. Displeyin təsvir ölçüsü 3K, yenilənmə tezliyi 120 Hz təşkil edir. Panelin maksimal parlaqlığı 1100 nit
(VESA DisplayHDR True Black 1000), cavab müddəti 0,2 ms, rəng əhatəsi isə 100% DCI-P3 səviyyəsindədir.
Konfiqurasiyadan asılı olaraq noutbuk Intel Core Ultra Series 3 prosessoru
(64 GB-a qədər RAM) və ya AMD Ryzen AI platforması (32 GB-a qədər RAM) üzərində qurulur. Qrafika hissəsində NVIDIA GeForce RTX 5080-yə qədər videokartalar təklif olunur. Bütün versiyalarda SSD yaddaşın maksimal həcmi 2 TB, batareya tutumu isə 73 Vt·saat təşkil edir.
İnterfeyslər baxımından model kifayət qədər zəngindir: iki ədəd USB-C portu (DisplayPort Alt və 100 Vt güc dəstəyi ilə), AMD versiyalarında USB4, Intel variantlarında isə Thunderbolt 4 mövcuddur. Bundan əlavə, USB-A, HDMI 2.1, yaddaş kartı oxuyucusu, 3,5 mm audio girişi, eləcə də Wi-Fi 7 və Bluetooth 6.0 modulları təqdim olunur. Səs sistemi altı dinamikdən ibarətdir.
Daha böyük ROG Zephyrus G16 isə 16 düymlük OLED ekran ilə gəlir
(2560×1600 piksel, 240 Hz, 100% DCI-P3). Bu model yalnız Intel Core Ultra Series 3 prosessorları ilə təklif olunur (64 GB-a qədər RAM) və ən üst versiyada GeForce RTX 5090 videokartası ilə təchiz edilir. İnterfeys dəsti demək olar ki, G14 ilə eynidir, lakin batareya tutumu daha böyükdür — 90 Vt·saat.
Yeni ROG Zephyrus (2026) modellərinin satışa çıxarılma tarixləri və qiymətləri hələlik açıqlanmayıb.