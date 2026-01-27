Apple выпустила новое поколение трекера AirTag с увеличенным радиусом действия

Компания Apple представила второе поколение трекера AirTag. Новая версия получила увеличенный радиус действия для отслеживания предметов и усиленный динамик, что должно упростить поиск потерянных ключей, сумок и багажа даже в сложных условиях.

Apple AirTag 2 получил чип Ultra Wideband второго поколения — такой же используется в линейке iPhone 17 и новых Apple Watch. Благодаря чему функция точного поиска Precision Finding срабатывает с расстояния до 50% больше, чем первое поколение. Функция Precision Finding доступна на Apple Watch Series 9 и новее, а также на Watch Ultra 2, позволяя искать метку по указаниям на запястье. Также новый трекер оснащен модернизированным Bluetooth-модулем, расширяющий диапазон поиска предметов, и улучшенным динамиком — громкость выросла на 50% по сравнению с моделью предыдущего поколения.

При подключении к сети «Локатора» используется сквозное шифрование. Apple отмечает, что AirTag 2 не хранит данные о местоположении, и компания не имеет возможности отслеживать устройства. В AirTag 2 есть функции, которые защищают от нежелательного отслеживания. Если система зафиксирует рядом с человеком подозрительный Bluetooth-трекер и не обнаружит рядом его владельца, она оповестит об этом потенциальную жертву: либо отправит уведомление, либо включит звуковой сигнал.

Новый трекер Apple AirTag 2 доступен по той же цене, что и первое поколение — $29 за одну метку или $99 за набор из четырех штук. Продажи уже начались.