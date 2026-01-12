Android 17 bildirişləri kənar gözlərdən gizlədə biləcək

Android 17-nin test versiyasında istifadəçi məlumatlarının məxfiliyini artırmağa yönəlmiş yeni funksiya aşkar edilib. Yenilik smartfonda quraşdırılmış müxtəlif tətbiqlərdən gələn bildirişlərin görünüşünü daha dəqiq tənzimləməyə imkan verəcək.
Məlumata görə, sistem kodunda yer alan app_locked_new_notification və app_locked_notification_message sətirləri Android-də tezliklə bəzi tətbiqlər üçün bildiriş mətninin gizlədilməsi imkanının ortaya çıxacağını göstərir.
Gözləntilərə əsasən, App Lock funksiyası çərçivəsində bildirişlərin məzmunu və göndərənin adı sadə bir yazı ilə — məsələn, “Yeni mesaj” ifadəsi ilə əvəz olunacaq. Bu isə o deməkdir ki, kafedə, ictimai nəqliyyatda və ya insanların əhatəsində telefon ekranına baxan kənar şəxslər heç bir məxfi məlumat görə bilməyəcək.
Hazırda Google bu funksiyanı rəsmi şəkildə elan etməyib. Lakin test versiyasında belə bir imkanın üzə çıxması, Android 17-də məxfilik sahəsində daha ciddi addımların atılacağından xəbər verir.