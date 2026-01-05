spot_img
6 января, 2026
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиAltı ildən sonra Audi Çin bazarında yenidən lider oldu

Altı ildən sonra Audi Çin bazarında yenidən lider oldu

Audi Q5 and Audi A6 with new V6 TDI engines: The Q5 delivers 580 Nm of torque, mild-hybrid technology, and the option for HVO fuel. The A6 offers 220 kW (299 hp) from a 3.0-liter engine and uses MHEV technology for efficient performance.

Audi altı illik fasilədən sonra Çində benzinlə işləyən lüks avtomobillər bazarında liderliyini bərpa edib. 2025-ci ildə FAW-Audi birgə müəssisəsi təsirli nəticələr göstərərək 566 988 avtomobili topdansatışla, 570 088 avtomobili isə pərakəndə satışla müştərilərə çatdırıb.

Şirkətin benzinli lüks avtomobillər seqmentində bazar payı 25,2%, bütün benzinli modellər bazarında isə 26,8% təşkil edib. Bu göstəricilər Audi-yə son altı il ərzində ilk dəfə yenidən bazarın lideri statusunu qazandırıb.

Bu uğurda əsas rolu Audi A6LAudi Q5L modelləri oynayıb. A6L, C sinfi lüks sedanlar arasında 172 min satılmış avtomobillə satış lideri olub. Q5L isə B seqmentli lüks SUV-lər arasında 140 min ədəd nəticə ilə birinci yeri tutub.

Ötən il FAW-Audi “hər sahədə lüks” konsepsiyasının formalaşdırılmasını başa çatdırıb. Şirkət A-dan D-yə qədər seqmentləri əhatə edən, həm benzinli, həm də yeni enerji mənbələri ilə çalışan avtomobillər ilə 42 modeldən ibarət geniş məhsul xətti təqdim edib.

Xüsusi diqqət isə ağıllı texnologiyalara yönəldilib. 2025-ci ildən etibarən Audi, Huawei ilə birgə hazırlanmış Qiankun ADS adlı qabaqcıl sürücüyə yardım sistemini avtomobillərinə inteqrasiya etməyə başlayıb. Bu sistemlə təchiz olunan ilk model Audi A5L Qiankun Edition olub, daha sonra isə yeni Q5L versiyalarında da tətbiq edilib. Yaxın gələcəkdə yenilənmiş A6L, A6L e-tron, S5 Avant və SQ8 modellərinin də Qiankun ADS ilə təchiz ediləcəyi planlaşdırılır.

Beləliklə, Audi təkcə satış rəqəmləri ilə deyil, texnoloji yenilikləri və strateji tərəfdaşlıqları ilə də Çinin nəhəng avtomobil bazarında mövqeyini gücləndirməyə davam edir.

Предыдущая статья
Böyük Britaniya polisi İlon Maskın Starlink peyk rabitəsinə keçə bilər
Следующая статья
Вышло обновление Telegram: ИИ-пересказы постов и новый дизайн для iOS в стиле Liquid Glass
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,831ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»