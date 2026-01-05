Altı ildən sonra Audi Çin bazarında yenidən lider oldu

Audi altı illik fasilədən sonra Çində benzinlə işləyən lüks avtomobillər bazarında liderliyini bərpa edib. 2025-ci ildə FAW-Audi birgə müəssisəsi təsirli nəticələr göstərərək 566 988 avtomobili topdansatışla, 570 088 avtomobili isə pərakəndə satışla müştərilərə çatdırıb.
Şirkətin benzinli lüks avtomobillər seqmentində bazar payı 25,2%, bütün benzinli modellər bazarında isə 26,8% təşkil edib. Bu göstəricilər Audi-yə son altı il ərzində ilk dəfə yenidən bazarın lideri statusunu qazandırıb.
Bu uğurda əsas rolu Audi A6L və Audi Q5L modelləri oynayıb. A6L, C sinfi lüks sedanlar arasında 172 min satılmış avtomobillə satış lideri olub. Q5L isə B seqmentli lüks SUV-lər arasında 140 min ədəd nəticə ilə birinci yeri tutub.
Ötən il FAW-Audi “hər sahədə lüks” konsepsiyasının formalaşdırılmasını başa çatdırıb. Şirkət A-dan D-yə qədər seqmentləri əhatə edən, həm benzinli, həm də yeni enerji mənbələri ilə çalışan avtomobillər ilə 42 modeldən ibarət geniş məhsul xətti təqdim edib.
Xüsusi diqqət isə ağıllı texnologiyalara yönəldilib. 2025-ci ildən etibarən Audi, Huawei ilə birgə hazırlanmış Qiankun ADS adlı qabaqcıl sürücüyə yardım sistemini avtomobillərinə inteqrasiya etməyə başlayıb. Bu sistemlə təchiz olunan ilk model Audi A5L Qiankun Edition olub, daha sonra isə yeni Q5L versiyalarında da tətbiq edilib. Yaxın gələcəkdə yenilənmiş A6L, A6L e-tron, S5 Avant və SQ8 modellərinin də Qiankun ADS ilə təchiz ediləcəyi planlaşdırılır.
Beləliklə, Audi təkcə satış rəqəmləri ilə deyil, texnoloji yenilikləri və strateji tərəfdaşlıqları ilə də Çinin nəhəng avtomobil bazarında mövqeyini gücləndirməyə davam edir.