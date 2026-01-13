2025-ci ilin yekunlarına görə smartfon bazarının beş lideri açıqlanıb

Analitik şirkət Counterpoint Research dünya üzrə smartfon tədarük həcmlərinə dair yenilənmiş reytinqini dərc edib. Geridə qalan ilin əsas sensasiyası isə Apple-ın 2011-ci ildən sonra ilk dəfə Samsung-u geridə qoyaraq bazarın liderinə çevrilməsi olub. Ekspertlər eyni zamanda 2026-cı il üçün gözləntilərini də paylaşıblar.
2025-ci ildə qlobal smartfon bazarında artım çox zəif olub — cəmi 2%. Analitiklərin fikrincə, bazar getdikcə daha bahalı modellərə yönəlir, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 5G dəstəkli cihazlara maraq sürətlə artır.
İlin qalibi Apple olub: şirkət 2025-ci ilin sonuna 20% bazar payı ilə liderliyə yüksəlib və illik satışlarını 10% artırıb. Bu göstərici əsas rəqibi ilə müqayisədə təxminən iki dəfə yüksəkdir.
“Apple-ın 2025-ci ildəki böyüməsi inkişaf etməkdə olan və orta səviyyəli bazarlarda mövqelərinin genişlənməsi, eləcə də məhsul çeşidinin artması ilə bağlıdır. iPhone 17 seriyası uğurlu təqdimatdan sonra dördüncü rübdə böyük populyarlıq qazandı. iPhone 16 isə Yaponiya, Hindistan və Cənub-Şərqi Asiyada yüksək satış tempini qoruyub saxladı”, — deyə Counterpoint Research-in baş analitiki Varun Mişra bildirib.
Samsung reytinqdə ikinci yerə enib — şirkətin bazar payı 19% təşkil edib. Analitiklərin sözlərinə görə, tədarük həcminin artımına Galaxy A, Galaxy S25 seriyaları və qatlanan Galaxy Z Fold7 modelləri ciddi töhfə verib.
Üçüncü pillədə Xiaomi (13%), dördüncü yerdə isə vivo (8%) qərarlaşıb. Beşinci yeri tutan OPPO isə Çində və Asiya–Sakit okean regionunda rəqabətin kəskinləşməsi səbəbindən 4% geriləmə ilə üzləşib. Bununla belə, analitiklər realme brendinin mümkün alınmasından sonra OPPO-nun mövqelərinin güclənəcəyini istisna etmirlər.
Counterpoint Research-in tədqiqat direktoru Tarun Pathak hesab edir ki, 2026-cı ildə smartfon bazarında eniş müşahidə oluna bilər. Səbəblər arasında yaddaş çatışmazlığı və komponentlərin bahalaşması göstərilir. Onun fikrincə, Apple və Samsung güclü tədarük zəncirləri sayəsində bu dövrü nisbətən rahat keçə biləcək, lakin əsasən büdcə seqmentinə fokuslanan Çin brendləri ciddi risk altına düşə bilər.