2025-ci ilin qlobal televiziya bazarının liderləri açıqlanıb

Counterpoint Research analitik şirkəti 2025-ci ilin noyabr ayına olan vəziyyəti əks etdirən hesabatını dərc edib. Sənəddə dünya televiziya bazarının ən böyük beş brendi müəyyənləşdirilib.
Artıq 20-ci il ardıcıl olaraq qlobal TV bazarının lideri Samsung olaraq qalır. Şirkətin tədarük həcmi illik müqayisədə 3% azalsa da, ümumi bazar payı 17% səviyyəsində qorunub saxlanılıb.
Samsung-u çox cüzi fərqlə TCL izləyir. Çin brendi il ərzində tədarük həcmini 20% artıraraq bazarın 16%-ni ələ keçirib və liderliyə real təhlükə yaradıb.
Üçüncü yerdə Hisense qərarlaşıb — şirkət 10% bazar payınısaxlayıb, lakin tədarük həcmi ötən illə müqayisədə 13% azalıb.
Dördüncü pillədə LG yer alıb: istehsalçı tədarükünü 7% artıraraq 9% bazar payına çatdırıb.
Beşliyi isə Walmart tamamlayır — şirkətin payı bir il ərzində 3%-dən 5%-ə yüksəlib.
Ümumilikdə isə 2025-ci ilin noyabrında qlobal TV tədarükləri illik müqayisədə 1% azalıb. Bu da əvvəlki iki ayda müşahidə olunan müsbət dinamikanı faktiki olaraq neytrallaşdırıb.