Xiaomi planşetləri bahalaşdı — qiymətləri istehsalçının özü qaldırdı

Operativ yaddaş bazarındakı çatışmazlıq istehlak elektronikası bazarına təsirini davam etdirir. Xiaomi Çində satılan brend planşetlərinin qiymətlərini rəsmi şəkildə artırdığını açıqlayıb — yeni qiymətlər artıq qüvvəyə minib.
Qiymət artımı ilk olaraq Xiaomi Pad 8 və Redmi Pad 2 modellərinə təsir edib. Xiaomi Pad 8-in baza versiyası indi 312 dollar əvəzinə 325 dollar, Pad 8 Pro isə 397 dollardan 412 dollara yüksəlib. Ən ciddi bahalaşma isə büdcə seqmentində qeydə alınıb: Redmi Pad 2 artıq 170 dollardan başlayır.
Xiaomi prezidenti Lyu Veybin daha əvvəl bildirmişdi ki, operativ yaddaşın qiymət artımı gözləniləndən xeyli yüksək olub. TrendForce analitikləri də proqnoz verir ki, 2026-cı ilin ilk rübündə yaddaş bazarında növbəti kəskin bahalaşma dalğası yaşana bilər.
Bu isə o deməkdir ki, yaxın aylarda planşet və digər elektron cihazların qiymətlərində artım təkcə Xiaomi ilə məhdudlaşmaya bilər — bazar yeni reallığa uyğunlaşır.