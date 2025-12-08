spot_img
9 декабря, 2025
Wikipedia öz “Wrapped” formatını təqdim etdi: il ərzində nə oxumusunuz?

Onlayn ensiklopediya Wikipedia istifadəçilər üçün fərdi illik hesabat funksiyasını işə salıb. Spotify Wrapped-ə bənzər bu alət, il ərzində saytda nə qədər vaxt keçirdiyinizi, ən çox hansı məqalələri oxuduğunuzu və hansı mövzulara daha çox maraq göstərdiyinizi ortaya qoyur.

Fərdi statistika yalnız Wikipedia-nın mobil tətbiqində mövcuddur və yalnız telefondan, hesabınıza daxil olaraq açdığınız səhifələri nəzərə alır. Bu səbəbdən bəzi istifadəçilər üçün hesabat tam görünməyə bilər.

Musiqi servislərindəki kimi əyləncəli göstəricilər və zarafatlar olmasa da, Wikipedia əsas fəaliyyət analitikasını təqdim edir. Öz “Year in Review” hesabatınızı görmək üçün tətbiqi açıb profil ikonuna toxunmaq kifayətdir.

Bununla yanaşı, Wikipedia 2025-ci il üzrə ümumi platforma statistikasını da açıqlayıb. İlin ən çox oxunan məqaləsi siyasi fəal Çarli Kirk haqqında nekroloq olub — təxminən 45 milyon baxışla.

İkinci yerdə “2025-ci ildə vəfat edənlər”, üçüncü yerdə isə serial qatil Ed Ginin bioqrafiyası qərarlaşıb. Məhz bu hekayə Netflix-in Monster: The Ed Gein Story serialına ilham verib. İlk onluqda Donald Tramp, İlon Mask və Papa XIV Lev haqqında səhifələr də yer alıb. Filmlər arasında isə SinnersSuperman diqqət çəkib.

Wikipedia-nın qlobal göstəriciləri də kifayət qədər təsirlidir:

– ingiliscə versiyanı hər ay təxminən 1 milyard cihaz ziyarət edir
– istifadəçilər ümumilikdə 2,4 milyard saat oxuyur
– bütün dillər üzrə bu göstərici 4,6 milyard saata çatır
– dünyada təxminən 250 min redaktor fəaliyyət göstərir
– onlar hər dəqiqə 300-dən çox düzəliş edirlər
– il ərzində 67 milyon dəyişiklik edilib, bunun 30 milyondan çoxu ingiliscə versiyanın payına düşür

Wikipedia hələ də dünyanın ən böyük kollektiv bilik platforması olaraq miqyasını və təsir gücünü qoruyur.

