В Баку прошло первое мероприятие «Tech Day», посвященное решениям для ЦОД

В эпоху ускорения цифровой трансформации центры обработки данных (ЦОД) стали стратегической опорой глобальной технологической инфраструктуры. Учитывая изменения, происходящие в отрасли, появление технологий нового поколения и потребность в надежном управлении данными, а также необходимость развития этой сферы в Азербайджане, 26 ноября 2025 года компании KARE, HyperDC и Uptime успешно провели первое мероприятие «Tech Day Baku», объединившее специалистов и пользователей ЦОД в отеле Holiday Inn Baku.

На мероприятии обсуждались будущие направления развития ЦОД, технологические тренды, ожидаемые в 2026 году, а также критические факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий. Спикеры отметили, что высокая вычислительная мощность, энергоэффективность, гибкая инфраструктура и требования к безопасности формируют новые стандарты в этой области. Представители компаний HyperDC и KARE подробно рассказали участникам об инновационных решениях, применяемых в архитектуре ЦОД, о влиянии искусственного интеллекта на эксплуатационную эффективность и принципах проектирования современной инфраструктуры.

На мероприятии «TechDay Baku» была представлена практическая информация о международной сертификации ЦОД и влиянии системы TIER Uptime Institute на непрерывность бизнеса. Особо было отмечено, что сертификаты по безопасности, надежности и эксплуатационной стабильности создают конкурентное преимущество.

Организаторы подчеркнули, что «TechDay Baku» — это не разовое мероприятие, а постоянно действующая платформа знаний для специалистов ЦОД, которая будет проводиться на регулярной основе. Цель этих встреч — формирование сообщества ЦОД в Азербайджане, укрепление местной экспертизы и поддержка устойчивого развития отрасли.