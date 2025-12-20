Tesla sükanı və pedalları olmayan Cybercab-ı ictimai yollara çıxardı

Tesla şirkəti iki yerlik tam avtonom Cybercab avtomobilinin ictimai yollarda ilk sınaqlarını keçirib. Sükan və pedallardan tamamilə məhrum olan nəqliyyat vasitəsi ABŞ-ın Texas ştatının Ostin şəhərinin mərkəzində müşahidə olunub.
Cybercab Tesla AI4 aparat platforması əsasında çalışır. Bu platforma şirkətin avtonom idarəetmə üçün son nəsil hesablama sistemlərini əhatə edir. İndiyədək Cybercab yalnız Tesla zavodunun qapalı ərazisində sınaqdan keçirilirdi. Bununla paralel olaraq, şirkətin mühəndisləri Model 3 avtomobillərini xüsusi Cybercab FSD proqram-aparat komplekti ilə təchiz edərək sistemi real yol şəraitində test etmək üçün məlumatlar toplayıblar.
Qeyd edək ki, Robotaxi adlı pilotsuz sərnişin daşıma xidməti Ostində daha əvvəl Model Y avtomobilləri üzərində FSD 14 (Unsupervised) proqram təminatı ilə işə salınıb. Məhz bu konfiqurasiya üçün Tesla tənzimləyici qurumlardan rəsmi icazə alıb.
İlon Maskın sözlərinə görə, 2026-cı ildə Robotaxi platforması genişləndiriləcək və ora həm Cybercab, həm də şəxsi Tesla avtomobilləri qoşula biləcək. Bununla belə, HW3 kimi köhnə hesablama sisteminə malik nəqliyyat vasitələri texniki məhdudiyyətlər səbəbindən avtoparka daxil ola bilməyəcək.
Cybercab ilk dəfə 2024-cü ilin oktyabrında ictimaiyyətə təqdim olunub. Avtomobil “kəpənək qanadı” tipli qapılarla təchiz edilib və iki sərnişin üçün nəzərdə tutulub. Sərgi və nümayiş məkanlarında maşın oyun kontrolleri vasitəsilə əl ilə idarə oluna bilir, lakin bu üsul Robotaxi xidməti çərçivəsində istifadə edilmir.