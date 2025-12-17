OpenAI şirkəti GPT Image 1.5-i təqdim etdi — şəkil generasiyasında yeni səviyyə

OpenAI şəkil generasiyası üçün yenilənmiş GPT Image 1.5 modelini rəsmi olaraq istifadəyə verib. Yeni model ChatGPT-də bütün istifadəçilər üçün əlçatandır. Əsas yeniliklər dərhal hiss olunur: generasiya sürəti 4 dəfə artıb, model isə istifadəçi təlimatlarını daha dəqiq yerinə yetirir.
Yeni versiya Image Arena reytinqində birinci yeri tutaraq Flux.2 və Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) modellərini xeyli geridə qoyub. Bu, GPT Image 1.5-in bazardakı mövqeyini açıq şəkildə göstərir.
Ən mühüm dəyişikliklərdən biri redaktə məntiqidir: model istifadəçinin istədiyi hissəni dəyişir, amma işıqlandırmanı, kompozisiyanı və insanların üz cizgilərini olduğu kimi saxlayır. Bu yanaşma fotolar üzərində praktik düzəlişlər etməyə imkan verir — məsələn, üzü təhrif etmədən, saç düzümü və ya geyimi “sınaqdan keçirmək”. OpenAI bu yanaşmanı “cibdə kreativ studiya” adlandırır.
GPT Image 1.5 yaradıcılıq üçün də daha geniş imkanlar açır: şəkilləri posterə, reklam materialına, anime üslubuna və digər stilizasiyalara çevirmək mümkündür. Bundan əlavə, mətn «rendering»-i xeyli yaxşılaşdırılıb: əvvəlki versiyaların zəif tərəfi olan xırda və sıx mətnlər indi daha aydın və düzgün göstərilir.
ChatGPT-də yan paneldə ayrıca “Images” bölməsi də əlavə olunub. Burada hazır filtrlər, trend promtlar mövcuddur. Digər rahatlıq isə odur ki, şəxsi fotonu bir dəfə yükləyib, sonrakı generasiyalarda yenidən yükləmədən istifadə etmək mümkündür.