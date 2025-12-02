OpenAI rəhbəri Google-un Gemini uğurundan narahatdır

OpenAI-nin baş direktoru Sem Altman şirkətdə ən yüksək prioritet rejimi — “qırmızı kod” elan edib. Məqsəd bütün resursları ChatGPT-nin təkmilləşdirilməsinə yönəltməkdir. Bu barədə The Wall Street Journal xəbər verib. Qərar, xüsusilə Google-un Gemini sistemi ilə rəqabətin artması fonunda verilib: üç ay ərzində Gemini istifadəçi sayı 450 milyondan 650 milyona yüksəlib.
Altman əməkdaşlara göndərdiyi korporativ məktubda əsas məhsulun hər gün yaxşılaşdırılmasına diqqət yetirməyi, xüsusilə fərdiləşdirmə, sürət və dialoqların mövzu spektrinin genişləndirilməsinə önəm verməyi tövsiyə edib. Bunun üçün inkişaf komandaları yenidən təşkil olunacaq, irəliləyiş hesabatları isə gündəlik təqdim ediləcək. Nəticədə səhiyyə və alış-veriş üçün süni intellekt agentləri, Pulse şəxsi köməkçisi və reklam təşəbbüsləri kimi layihələr təxirə salınıb.
Bu mobilizasiya investorlar — o cümlədən Microsoft, Nvidia və SoftBank — qarşısında aydın irəliləyiş və kommersiyalaşdırma potensialını göstərmək məqsədilə həyata keçirilir. Hazırkı xərclərlə OpenAI-nin 2030-cu ilə qədər rentabelliyə çatması üçün gəlirinin 200 milyard dollar olması tələb olunur ki, bu da əsas məhsulun kommersiya uğuru üçün əlavə təzyiq yaradır.
Altman bildirib ki, gələn həftə OpenAI Google-un həllərini sürət baxımından üstələyəcək yeni süni intellekt modelini təqdim edəcək.