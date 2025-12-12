OpenAI daha dəqiq cavablar verən yeni GPT-5.2-ni təqdim etdi

OpenAI ən yeni süni intellekt modelini — GPT-5.2-ni rəsmi olaraq təqdim etdi. Şirkətin sözlərinə görə, üç versiyada təqdim olunan yeni nəsil LLM (Instant, Thinking və Pro) əvvəlki versiya ilə müqayisədə daha dəqiq və daha etibarlı cavablar verir.
GPT-5.2, OpenAI tərəfindən “peşəkarların gündəlik istifadə üçün ən yaxşı modeli” kimi təqdim olunur. Yeni model vasitəsilə istifadəçilər: prezentasiyalar yarada, cədvəllərlə işləyə, çoxmərhələli layihələri idarə edə, şəkilləri analiz edə və hətta tam hüquqlu İA agenti kimi istifadə edə bilərlər.
Üç versiya — üç fərqli güc
- Instant – mətn yazmaq və məlumat axtarışı üçün maksimal sürətə optimallaşdırılıb.
- Thinking – proqramlaşdırma kimi daha dəqiq və strukturlaşdırılmış tapşırıqlar üçün nəzərdə tutulub.
- Pro – ən ağır və mürəkkəb işləri yerinə yetirmək üçün yaradılmış gücləndirilmiş versiyadır.
OpenAI bildirir ki, GPT-5.2 sadəcə daha güclü deyil — həm də gündəlik istifadə üçün daha əlverişlidir. Model daha nizamlı cavablar verir, etibarlı işləyir və ünsiyyət zamanı daha təbii davranır.
GPT-5.2 artıq ChatGPT Plus və daha yüksək paketlərdə istifadəçilərə təqdim olunub. Model həmçinin API vasitəsilə də əlçatandır. Bununla belə, GPT-5.1 hələ də ChatGPT-də aktiv istifadə olunan modellər siyahısında qalır.