Онлайн-заказ “SİMA Token” теперь доступен для юридических лиц и государственных учреждений

4 декабря, 2025
AzInTelecom

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, предоставила юридическим лицам и государственным учреждениям возможность оформлять электронную подпись “SİMA Token” онлайн.

Решение, представленное около года назад гражданам и предпринимателям, было обновлено, и его возможности были расширены. Теперь все пользователи могут в любое время оформить заказ на электронную подпись “SİMA Token” через сайт www.sima.az. Для этого государственным учреждениям и юридическим лицам необходимо войти в личный кабинет SİMA, открыть раздел «Сотрудники», просмотреть список сотрудников и определить их доступ к “SİMA İmza” и “SİMA Token”.

На первом этапе на странице «Информация о заказе» вводятся необходимые данные о сотруднике, после подписывается договор с помощью “SİMA İmza”. По завершении оплаты начинается обработка заказа “SİMA Token”, и пользователь может отслеживать его статус пошагово на странице «Общие заказы».

Стоимость 3-летней подписи “Token” составляет 72 AZN для юридических лиц и 58 AZN — для государственных учреждений.

“SİMA Token” — это усиленная электронная подпись, отвечающая международным стандартам, подтверждающая личность в цифровой среде и обладающая юридической силой, равной собственноручной подписи. Её ключевые преимущества основаны на принципах идентификации, конфиденциальности, целостности и неопровержимости. “SİMA Token” подходит для использования во всех областях, где требуется электронная подпись — включая электронный налоговый портал, ипотечные обращения, электронную судебную систему, мобильный нотариат, платформу ƏMAS, а также банковские и финансовые услуги.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

