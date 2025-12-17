Nar поддерживает подготовку профессиональных кадров в регионах

Мобильный оператор Nar, известный своим вниманием к регионам и выгодными услугами, организовал очередной карьерный тренинг для студентов Азербайджанского технологического университета (АТУ) в Гяндже.

По приглашению ректора университета, доц. Яшара Омарова, руководство Nar посетило Гянджу и встретилось с руководством вуза. В ходе встречи были обсуждены предстоящие инициативы по подготовке профессиональных кадров. В рамках визита генеральный директор Nar, Озгюр Генч, встретился со студентами, участвовавшими в карьерном тренинге, поделился своим профессиональным опытом и практическими советами.

Тренинг, разработанный и проведённый профессиональной командой Nar, направлен на развитие навыков студентов технических специальностей и их подготовку к трудовой деятельности. Интерактивная программа включала темы, такие как начало успешной карьеры в телекоммуникационной сфере, постановка ключевых карьерных целей, подготовка к собеседованиям, а также эффективное использование актуальных платформ социальных медиа.

Тренинги проводятся в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Nar в сфере образования и реализуются в сотрудничестве с Азербайджанским технологическим университетом. Nar ставит своей целью подготовку студентов технических специальностей в высококвалифицированных специалистов для телекоммуникационного рынка Азербайджана и внесение вклада в развитие мобильной связи в стране. Отметим, что в 2025 году во время мероприятий по открытию новых магазинов Nar в Физулинском и Сальянском районах параллельно проводились образовательные инициативы в местных школах.