Microsoft: Google-un Gemini 3 modeli bəzi tapşırıqlarda Copilot-u üstələyir

Microsoft-un süni intellekt üzrə baş direktoru Mustafa Süleyman son açıqlaması ilə texnologiya dünyasında diqqətləri üzərinə çəkib. O, etiraf edib ki, Google-un yeni təqdim etdiyi Gemini 3 modeli bəzi sahələrdə Microsoft Copilot-dan daha uğurlu nəticələr göstərə bilir.
Bloomberg-ə verdiyi müsahibədə Süleyman bildirib ki, Gemini 3 Copilot-un hələlik yerinə yetirə bilmədiyi müəyyən tapşırıqların öhdəsindən gəlir. Bununla belə, o, dərhal vurğulayıb: Copilot-un da rəqib modeldə olmayan özünəməxsus imkanları mövcuddur.
Google Gemini 3-ü mətn, şəkil və digər məlumat növlərini emal edə bilən ən qabaqcıl multimodal model kimi təqdim edir. Microsoft isə Copilot-un gündəlik istifadədə verdiyi real faydalara diqqət çəkir. Süleymanın sözlərinə görə, Copilot rəqəmsal görmə funksiyaları sayəsində istifadəçinin gördüyünü “görə bilir”: smartfon və ya kompüter ekranını ona göstərmək, detalları real vaxt rejimində müzakirə etmək və dərhal məntiqli cavablar almaq mümkündür. Bu da Copilot-u sadəcə İİ alətindən daha çox, gündəlik işlərdə etibarlı məsləhətçi və tərəfdaşa çevirir.
Microsoft Copilot-u artıq Windows 11, Outlook, Excel və Edge brauzeri daxil olmaqla bütün əsas məhsullarına aktiv şəkildə inteqrasiya edir. Süleymanın sözlərinə görə, şirkətin əsas məqsədi insanın maraqlarına xidmət edən “humanist superintellekt” yaratmaqdır. Microsoft açıq şəkildə bildirir: süni intellektin nəzarətdən çıxmasına yol verilməyəcək və gözlənilməz davranış müşahidə olunarsa, modelin inkişafı dayandırılacaq. Şirkət sistemin “idarəolunmaz hala gəlməsinə” imkan verməyəcəyini qətiyyətlə vurğulayır.
Maraqlıdır ki, Google Gemini 3-ü birbaşa Copilot-un istifadəçi yönümlü imkanları ilə rəqabətə girməyə çalışmır. Google-un əsas hədəfi — maksimum ağıllı və yaradıcı assistent yaratmaqdır: danışığı analiz edən, müxtəlif məlumatları toplayan və digər sistemlər üçün əlçatmaz olan orijinal həllər təqdim edən bir model.