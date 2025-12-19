LG görüntünü “bərpa edən” süni intellektli alt-ekran kamera təqdim etməyə hazırlaşır

LG Innotek şirkəti CES 2026 sərgisində smartfonlar üçün qeyri-adi ön kamera təqdim edəcəyini açıqlayıb. Yenilik ekranın altında yerləşdirmə üçün nəzərdə tutulub və tərtibatçıların sözlərinə görə, mövcud analoqlarla müqayisədə daha yüksək görüntü keyfiyyəti təklif edəcək.
Müasir alt-ekran kameralarının əsas problemi OLED panellərin kifayət qədər şəffaf olmaması səbəbindən detalların «itirilməsidir». LG-nin yeni həllinin əsas üstünlüyü isə neyroşəbəkə alqoritmləri vasitəsilə görüntünü bərpa etmə qabiliyyətidir. Şirkətin iddiasına görə, kamera fotonun 99%-ə qədər ilkin keyfiyyətini qoruyacaq, halbuki mövcud həllərdə bu göstərici təxminən 70% təşkil edir.
Modulun texniki xüsusiyyətlərindən hələlik yalnız 1,5 MP təsvir ölçüsü məlumdur. Gözlənilir ki, sensor əvvəlcə avtomobil sistemlərində istifadə olunacaq, lakin gələcəkdə texnologiya mobil cihazlar bazarına da tətbiq oluna bilər. LG yeniliklə bağlı daha ətraflı məlumatı 6–9 yanvar tarixlərində keçiriləcək CES 2026 sərgisində açıqlayacaq.