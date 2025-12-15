spot_img
16 декабря, 2025
iPhone və MacBook yaxın həftələrdə bahalaşa bilər

Mediada yayılan məlumata görə, Apple-ın operativ yaddaş təchizatı üzrə Cənubi Koreyanın nəhəng şirkətləri — Samsung və SK Hynix ilə uzunmüddətli müqavilələri başa çatır. Yaddaş istehsalçıları isə 2026-cı ilin yanvarından etibarən qiymətləri artırmağı planlaşdırır.

Bu dəyişiklik Apple üçün əsas məhsulların — iPhone və MacBook modellərinin istehsal xərclərinin artması deməkdir. Hazırda əsas sual budur: şirkət artan xərcləri öz üzərinə götürəcək, yoxsa onları alıcıların üzərinə ötürəcək?

Analitiklərin fikrincə, Apple maliyyə baxımından kifayət qədər güclüdür və xərclərin bir hissəsini qısa müddətdə “udmaq” imkanına malikdir. Bununla belə, 2026-cı ilin ilk yarısında bəzi məhsulların qiymətində artım istisna edilmir.

Risk zonasına düşə biləcək cihazlar arasında gələcək iPhone 18 seriyası, ilk qatlanan iPhone, eləcə də yeni nəsil MacBook Air və MacBook Pro modelləri göstərilir.

