Инвесторы в сфере ИИ ставят на Google, OpenAI уходит на второй план

Стартап OpenAI, разработавший чат-бота ChatGPT, больше не считают передовым в области технологий искусственного интеллекта. Инвесторов, как поясняет Bloomberg, все больше беспокоят растущие расходы OpenAI без видимых перспектив скорейшего получения прибыли.

По мнению экспертов фондового рынка, корпорация Google постепенно притягивает к себе больше внимания в сегменте ИИ, тогда как OpenAI уходит на второй план. Стартап хотя и не является публичной компанией, собрал вокруг себя достаточно партнеров, чьи акции торгуются на бирже. Холдинг Alphabet, в который входит Google, при этом может похвастать наличием прибыльного бизнеса, позволяющего финансировать проекты в сфере ИИ.

«В начале этого года OpenAI была золотым ребенком, а Alphabet рассматривалась в совершенно другом свете. Сейчас отношение к OpenAI намного сдержаннее», — отмечает Бретт Юинг, главный рыночный стратег First Franklin Financial Services.

Котировки акций эмитентов, находящихся в орбите интересов OpenAI, начали проседать. Динамика курса ценных бумаг Oracle, CoreWeave, AMD, Microsoft, Nvidia и SoftBank неуклонно падает. При этом акции Broadcom, Lumentum, Celestica и TTM Technologies на подъеме, поскольку бизнес этих компаний связан с активностью Alphabet в сфере ИИ.

Еще недавно любой прогресс OpenAI вызывал серьезный подъем котировок акций, связанных с ее деятельностью. Но теперь эксперты обратили внимание на «кольцевые схемы» финансирования, растущие долги и неуемный аппетит стартапа. Если попавшие в сферу интересов OpenAI компании в текущем году увеличили свою капитализацию на 74%, то в случае с Alphabet прирост измерялся более внушительными 146%.

Скептицизм в отношении OpenAI можно проследить с августа, когда компания представила GPT -5, что вызвало неоднозначную реакцию. Он усилился в прошлом месяце, когда Google выпустил последнюю версию своей ИИ-модели Gemini и получил положительные отзывы. В результате генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о «красном коде» для улучшения качества ChatGPT, отложив другие проекты до тех пор, пока не будет налажена работа ее фирменного продукта.

При этом Alphabet остается третьей по величине капитализации компанией в индексе S&P 500. У нее достаточно диверсифицированный бизнес, приносящий солидную прибыль во многих сферах деятельности. У многих инвесторов растет убеждение, что Alphabet имеет все составляющие для превращения в ведущего игрока сегмента ИИ.

OpenAI в случае своего превращения во второго по величине игрока рискует финансовыми потоками, которые должны использоваться для оплаты услуг партнеров по развитию вычислительной инфраструктуры, начиная с Oracle и заканчивая AMD и Nvidia. Поставщики элементов инфраструктуры Google, напротив, демонстрируют отличную динамику своих акций. Лидерство амбициозной OpenAI теперь не столь очевидно, и это настораживает инвесторов. При этом глубокие взаимосвязи, которые стартап успел создать в отрасли, в случае краха ее бизнеса угрожают всему фондовому рынку, и опасения по поводу формирования пузыря в сфере ИИ все чаще звучат из уст экспертов.