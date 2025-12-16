Huawei Nova 15 smartfon seriyasına öncədən sifarişlər başladı

Huawei şirkəti VMall rəsmi onlayn mağazasında Nova 15 smartfon seriyasına öncədən sifarişlərin qəbuluna start verib. Bu barədə Huawei Central nəşri məlumat yayıb.
Məlumata görə, Nova 15 modelini öncədən sifariş edən alıcılar 15 ABŞ dolları məbləğində depozit ödəyirlər. Qalan məbləğin ödənişi 22–24 dekabr tarixləri arasında mümkün olacaq. Huawei sifariş edilmiş cihazların dekabrın son günlərində çatdırılmasına başlayacaq.
Məlumatda qeyd edilir ki, şirkət seriyaya daxil olan bütün modellərdə dizaynla bağlı bir sıra yenilikləri də açıqlayıb. Nova 15 Pro və Nova 15 Ultra xarici görünüş baxımından bir-birinə xeyli bənzəyir. Standart Nova 15 modeli isə dizayn baxımından əvvəlki nəsil Nova xəttinin üslubunu davam etdirir.
Yaddaş seçimlərinə gəldikdə, Nova 15 və Nova 15 Pro modelləri 256 GB və 512 GB variantlarında təklif olunacaq. Seriyanın ən üst modeli olan Nova 15 Ultra isə 1 TB daxili yaddaşla satışa çıxacaq.
Huawei hələlik Nova 15 seriyasının rəsmi qiymətlərini açıqlamayıb. Lakin Huawei Central yazır ki, yeni nəsil smartfonların qiyməti böyük ehtimalla əvvəlki Nova modelləri ilə eyni səviyyədə olacaq.
Beləliklə, Huawei ilin sonuna yaxın Nova seriyasını yeniləyərək istifadəçilərə həm dizayn, həm də yaddaş baxımından daha geniş seçimlər təqdim etməyə hazırlaşır.